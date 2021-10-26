LG выпустила прозрачную LED-пленку для вывода информации

26 октября 2021 г., 11:45

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Компания LG Electronics анонсировала появление самоклеящейся прозрачной LED-пленки LG (модели LAT240DT1 и LAT140), которую можно легко закрепить на существующие прозрачные стеклянные поверхности без внесения сложных изменений в конструкцию. Данный продукт может быть использован в офисах, торговых центрах и других общественных пространствах для украшения интерьеров или информирования посетителей.



Как отмечается, размер и форму прозрачной LED-пленки LG серии LAT можно легко адаптировать под площадь установки. Ее можно увеличить, добавив больше пленки в горизонтальном или вертикальном направлении, или отрезать параллельно рамке, подогнав таким образом до требуемого размера.



Высокая прозрачность (73% для модели LAT240DT1 при шаге 24мм и 53% для модели LAT140 при шаге 14мм) позволяет стеклу оставаться прозрачным даже после установки пленки, исключая последствия зрительных преград, сохраняя оригинальность дизайна. Когда LED включен, пленка эффективно отображает контент, в то же время сохраняя свою прозрачность. Когда LED выключен, пленка становится незаметной, полностью сливаясь со стеклом.



Прозрачная LED-пленка LG, которая представляет собой металлическую сетку, соединяющую между собой все пиксели, пропускает изображение расположенных позади нее предметов, даже если продукт закреплен и выключен. Такое решение обеспечивает хорошую обзорность, гармоничное сочетание с дизайном интерьера и эффективный вывод информации, привлекающей внимание проходящих рядом людей.



Прозрачная светодиодная пленка может быть изогнута до 1100мм внутрь или наружу для установки на неровное остекление для модели LAT240DT1, а гибкость по радиусу до 2000 мм доступна для модели LAT140. Это позволяет расширить возможности и рассматривать различные пространства для установки, в том числе на изогнутых поверхностях.

Прозрачная светодиодная пленка обеспечивает широкий диапазон цветов, в то же время сохраняя высокую прозрачность и яркость до 1000 кд/м2 для модели LAT240DT1 и до 2100 кд/м2 для модели LAT140.



Применение не ограничивается отображением простых логотипов, но может быть расширено для отображения видео контента или изображений с различными цветовыми комбинациями.

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