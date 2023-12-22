LG UltraGear представляє перший у світі ігровий монітор 4K OLED із функцією Dual-HZ

22 декабря 2023 г., 16:35

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За заявою LG Electronics (LG), компанія планує представити нову лінійку ігрових моніторів UltraGear OLED. Розширена лінійка включає 32-дюймовий монітор 4K (модель 32GS95UE), який забезпечує частоту оновлення 240 Гц, час відгуку від сірого до сірого (GtG) 0,03 мс, а також оснащений функцією LG Dual-Hz і технологією піксельного звуку Pixel Sound. Компанія також представляє 39- та 34-дюймові моделі з надширокими вигнутими екранами 39GS95QE та 34GS95QE, відзначені нагородою «Innovation Award» на CES 2024.



Зазначено, 32GS95UE — перший монітор UltraGear, оснащений новою функцією Dual-Hz, що дозволяє користувачам одним простим кліком мишки перемикатися між роздільною здатністю 4K (3840×2160) при 240 Гц та Full-HD (1920×1080) при 480 Гц. Така інновація заощаджує час, нею легко керувати за допомогою гарячої клавіші чи перемикачем на джойстику, вона дозволяє користувачам миттєво застосовувати оптимальну комбінацію роздільної здатності екрана та частоти оновлення для жанру саме тієї гри, у яку вони грають. Для стрімких екшенів та шутерів користувачі можуть обрати FHD 480 Гц, а візуально насиченими сюжетними іграми можна насолоджуватися в 4K 240 Гц.



На додаток до функції Dual-Hz, 32-дюймовий монітор UltraGear OLED має час відгуку 0,03 мс (GtG), що допомагає усунути розмиття руху, підвищити чіткість і забезпечити динамічний ігровий процес. Усе перераховане в поєднанні з винятковими кольорами та контрастністю, якими славиться технологія само підсвічування LG OLED, виводить візуальні враження на абсолютно новий рівень.



32GS95UE надалі покращує користувальницький досвід завдяки мінімальному обрамленню екрана та потужному багатогранному звучанню. Чотиристоронній дизайн LG, практично позбавлений рамок, надає приголомшливий дисплей, який не відвертає увагу від дій на екрані. Монітор створює зворушливу тривимірну звукову картину за допомогою технології Pixel Sound і інтегрованої передньої звукової системи з двома низькочастотними динаміками та підтримкою DTS Virtual:X. Динаміки приховані за самою OLED-панеллю, усуваючи потребу у зовнішніх динаміках і зберігаючи простір на робочому столі.



34-дюймова модель 34GS95QE, відзначена нагородою «Innovation Award» на CES 2024, та 39-дюймовий монітор 39GS95QE, розкривають враження від ігор завдяки дисплеям OLED UltraWide Quad-HD (3440x1440) з радіусом кривини 800R і формату 21:9. Ці панорамні монітори також мають антивідблискове покриття LG, 4-сторонній дизайн без полів, частоту оновлення 240 Гц і час відгуку 0,03 мс (GtG). Вигин 800R і кінематографічний формат 21:9 моделей 34GS95QE і 39GS95QE разом із технологією дисплеїв LG OLED додають новий вимір іграм і перегляду контенту.



Найновіші ігрові монітори LG UltraGear OLED також мають нову задню кришку Unity Hexagonal, що поєднує елегантну естетику з ефективною організацією кабелів. Тонка L-підставка, представлена цього року, пропонує ергономічні переваги, стабільність і економію простору. Окрім можливості регулювати нахил, висоту, опору та поворот, підставка займає меншу площу, ніж V-подібна підставка 2023 року, чим допомагає звільнити простір і практичніше використовувати робочу поверхню. Стильна та функціональна підставка також забезпечує гнучкість при встановленні та додає моніторам дійсно футуристичного вигляду.



Окрім нового 32-дюймового монітора й 34- та 39-дюймових вигнутих моделей, лінійка ігрових моніторів LG UltraGear OLED 2024 року включає два 45-дюймові та 27-дюймовий монітори (моделі 45GS95QE, 45GS96QB та 27GS95QE). Оновлені версії 45GR95QE та 27GR95QE ще більше вдосконалюють родину UltraGear, забезпечуючи винятковий ігровий досвід, яким відомий бренд преміальних ігрових моніторів LG. Завдяки високій частоті оновлення, швидкому часу відгуку та винятковій якості зображення ці монітори відповідають очікуванням вимогливих споживачів. Крім того, усі три моделі сертифіковані VESA DisplayHDR True Black 400, пропонуючи екрани високої яскравості, які створюють насичений чорний колір і покращують глибину й деталізацію в темних ігрових середовищах.



45-дюймовий монітор 45GS96QB ще глибше занурює користувачів у їхні улюблені ігри, а його вигнутий (800R) дисплей OLED із роздільною здатністю UltraWide QHD та вбудовані динаміки забезпечують реалістичне зображення та звук. Водночас модель 27GS95QE — варіант для невеликих приміщень, оскільки вона оснащена 27-дюймовим дисплеєм OLED з плоским екраном і всіма характеристиками та функціями, необхідними для ігор наступного рівня.



«Нова лінійка ігрових моніторів UltraGear OLED від LG покращує ігровий досвід завдяки новаторським технологіям та різноманітним розмірам і формфакторам», — зазначив Лі Юн Сук, віцепрезидент і керівник ІТ-підрозділу компанії LG Electronics Business Solutions. «LG прагне лідирувати в сегменті ігрових моніторів і задовольняти потреби геймерів, розробляючи інноваційні продукти, що приносять справжнє задоволення від якості зображення та звуку».

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