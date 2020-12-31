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LG представит на CES 2021 телевизоры QNED Mini LED с поддержкой 8K

31 декабря 2020 г., 10:35

LG представит на CES 2021 телевизоры QNED Mini LED с поддержкой 8K

Компания LG Electronics заявила о том, что представит свои первые QNED Mini LED телевизоры с диагональю 86 дюймов и поддержкой 8K на выставке CES 2021, которая будет проходить в виртуальном формате, начиная с 11 января 2021.

Как отмечается, благодаря использованию квантовых точек и технологии NanoCell с мини-светодиодами в качестве источника света яркость и контрастность в новых продуктах стали намного выше. Линейка компании 2021 г. включает в себя 10 новых моделей 4K и 8K, охватывающих широкий диапазон больших размеров экрана до 86 дюймов.

LG предложит OLED телевизоры с самоподсвечивающимися пикселями и независимым регулированием яркости, которые также обеспечивают более глубокий черный цвет.

Инновационная светодиодная подсветка LG Mini состоит почти из 30 тыс. миниатюрных светодиодов, которые обеспечивают максимальную яркость и коэффициент контрастности 1000000:1 в сочетании с почти 2,5 тыс. зон затемнения.

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