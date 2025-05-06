LG Electronics збільшила продажі у І кв. на 2,3% до 17,5 млрд дол.

6 мая 2025 г., 13:32

0

Tweet

LG Electronics повідомила про рекордні результати у першому кварталі 2025 року.

Консолідований дохід склав 22,74 трлн вон (17,5 млрд дол.), що є найвищим показником за цей період в історії компанії і на 2,3% більше, ніж роком раніше.

Операційний прибуток склав 1,26 трлн вон (970 млн дол.), перевищивши позначку в 1 трлн вон уже шостий рік поспіль.

Як зазначається, основними драйверами стали сегменти B2B, платформа webOS і прямі онлайн-продажі (D2C).

Флагманський підрозділ компанії Home Appliance Solution встановив новий рекорд квартального доходу - 6,7 трлн вон (5,15 млрд дол.), що на 9,3% більше р/р. Операційний прибуток зріс до 644,6 млрд вон (495 млн дол.). Компанія активно розвиває сервіси за підпискою та D2C-модель, зберігаючи глобальне лідерство на ринку побутової техніки.

Vehicle Solution, що спеціалізується на автомобільних компонентах, також показала найвищі квартальні результати - 2,84 трлн вон доходу (2,18 млрд дол.) та 125,1 млрд вон операційного прибутку (96 млн дол.). Зростання забезпечується великим портфелем замовлень у 77 млрд дол. та фокусом на преміальні інфотейнмент-системи.

Напрямок Eco Solution, що керує HVAC-бізнесом, збільшила дохід до 3,05 трлн вон (2,35 млрд дол., +18% р/р), а операційний прибуток - до 406,7 млрд вон (312 млн дол., +21%). Після виділення в окремий бізнес-підрозділ ефективність зросла, зокрема завдяки B2B-орієнтованій структурі.

Підрозділ LG Media Entertainment Solution зберіг стабільний дохід на рівні 4,95 трлн вон (≈3,8 млрд дол.), але прибуток був скромним - 4,9 млрд вон (3,8 млн дол.), через здорожчання LCD-панелей та зростання витрат. При цьому webOS продовжує масштабуватися, підтримуючи зростання рекламного та контентного бізнесу.

У другому кварталі компанія очікує підвищену невизначеність через зміни у глобальній торгівлі та конкуренції, але планує компенсувати виклики завдяки розширенню масового асортименту, підписних сервісів і В2В-напрямів.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD