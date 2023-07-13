LG Electronics планує досягти обороту у 77 млрд дол. до 2030 р., розвиваючи напрямок компонент для електрокарів

13 июля 2023 г., 14:35

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Reuters пише, LG Electronics заявила, що має намір досягти 100 трильйонів вон (77 мільярдів доларів) продажів до 2030 року і планує близько 50 трильйонів вон інвестицій.

LG планує увійти в топ-10 світових компаній-виробників автомобільних компонентів, більш ніж подвоївши дохід до 2030 року до 20 трильйонів вон, одночасно зміцнюючи сервісні платформи на своїх ринках побутової техніки і телевізорів, які приносять постійний прибуток.

«LG Electronics трансформує свій бізнес-портфель… збільшить прибутки шляхом зростання в бізнесі та переходу до сервісного бізнесу, - заявив на прес-конференції генеральний директор компанії Вільям Чо (William Cho). - Ми не будемо зупинятися на наших минулих успіхах у виробництві побутової техніки».

LG також планує вийти на нові ринки, такі як зарядки для електромобілів та цифрова медицина.

Для досягнення своїх цілей, компанія заявила, що активно розглядатиме можливості неорганічного зростання, такі як спільні підприємства, злиття та поглинання.

LG заявила, що має на меті досягти операційної рентабельності в 7% до 2030 року.

У 2022 році LG повідомила про близько 65 трильйонів вон консолідованих продажів без урахування афілійованої компанії LG Innotek, яка виробляє компоненти, такі як модулі камер для смартфонів.

LG заявила, що очікує, що портфель замовлень її швидкозростаючого підрозділу «Рішення для автомобільних компонентів», найновішого бізнес-підрозділу компанії, наблизиться до 100 трильйонів вон до кінця року, причому ці доходи будуть розподілені на багато років.

Підрозділ автомобільних компонентів, який також виробляє інформаційно-розважальні системи і лампи, минулого року вийшов на прибуток і повідомив про 2,4 трлн вон продажів у кварталі з січня по березень.

У п’ятницю LG Electronics повідомила, що її операційний прибуток у другому кварталі зріс на 12,7% порівняно з попереднім роком до 892,7 млрд вон, що є другим за величиною квартальним прибутком за квітень-червень за всю історію компанії.

Єдиний раз, коли LG оголосила про вищий прибуток у другому кварталі, був у 2021 році.

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