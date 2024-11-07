LG Business Solutions планує досягти річного доходу у 7,25 млрд дол. до 2030 р.

7 ноября 2024 г., 15:35

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LG Electronics (LG) провела пресконференцію в LG Digital Park у Південній Кореї, щоб поділитися своїм майбутнім баченням розвитку B2B-сектора. Компанія окреслила свою мету для LG Business Solutions (BS) — досягти 10 трильйонів корейських вон (7,25 млрд дол.) річного доходу до 2030 року.



Зазначено, на своєму Форумі інвесторів 2024 в серпні LG зауважила, що прискорення операцій у секторі B2B є одним із центральних компонентів стратегії бізнес-портфеля компанії. LG очікує, що до 2030 року її B2B-продукція становитиме 45% від загального обсягу продажів.



LG планує зміцнити свої провідні B2B-бізнеси, як-от виробництво телевізорів для готелів та лікарень, цифрових вивісок та ноутбуків преміумкласу, а також зосередитися на медичних моніторах і зарядних пристроях для електромобілів (EV), щоб побудувати стійке портфоліо, орієнтоване на зростання.



На сектор B2B менше впливають економічні коливання, ніж на B2C, що приводить до порівняно стабільних доходів і прибутків. Ще однією перевагою B2B є ефект lock-in (прив’язки), результатом якого зазвичай стають тісні, довгострокові відносини з клієнтами та доброчесний цикл взаємного зростання.



«За останні 66 років компанія LG накопичила цінну інформацію про своїх клієнтів та різноманітні сфери, якими вони займаються, завдяки своєму бізнесу побутової електроніки, — сказав Чан Ік Хван, президент компанії LG Business Solutions. — У майбутньому ми будемо використовувати цей досвід, щоб пропонувати індивідуальні послуги та диференційовані рішення для наших бізнес-клієнтів, ще більше зміцнюючи свою репутацію надійного партнера на конкурентному ринку B2B. Компанія LG BS прагне подвоїти свій поточний дохід, досягнувши 10 трильйонів вон до 2030 року».



За заявою LG, з 2019 року її бізнес в галузі інформаційних дисплеїв демонструє стабільне зростання, середньорічний темп приросту становить 7%. LG продовжить розширювати свій бізнес із виготовлення дисплейних рішень, пропонуючи продукти, пристосовані для різних сфер. Основна увага буде зосереджена на преміальних світлодіодних вивісках (зокрема, моделях All-in-One LED і Micro LED). Це категорія продуктів, яка щороку демонструє двозначне зростання доходів.



Центральний елемент цієї експансії — мікросвітлодіодний дисплей LG MAGNIT. Він пропонується в різних форматах, зокрема як модель «все в одному» для конференцзалів, модель для віртуальних виробничих студій, преміумверсія для домашнього кінотеатру, а також модель з окремим блоком живлення. З 2020 року MAGNIT демонструє потужні темпи зростання: за останні чотири роки річний дохід компанії збільшився в середньому майже вдвічі.



Крім того, LG зміцнює свій портфель інноваційних рішень для цифрових вивісок такими продуктами, як світлодіодний дисплей LG Micro LED наступного покоління, запуск якого запланований на кінець цього року. Компанія застосувала новітні технології штучного інтелекту як під час його виробництва, так і для створення інтелектуальних алгоритмів якості зображення, які допомагають забезпечити чудовий візуальний досвід. У межах виробничого процесу AI використовується для оцінювання та вибору кожного з приблизно 25 млн світлодіодних чипів (на основі 136-дюймової моделі). Тим часом AI-процесор, використаний у дисплеї LG Micro LED, аналізує й оптимізує колір і яскравість у режимі реального часу, щоб забезпечити оптимальну якість зображення.



Щоб стимулювати майбутнє зростання, LG активно працює над визначенням потенційного попиту та надалі буде поповнювати свою різноманітну лінійку індивідуальних апаратних та програмних рішень для комерційних просторів.



Телевізори LG для готельного бізнесу мають безліч зручних функцій, зокрема можливість бездротового віддзеркалення екранів персональних пристроїв через Google Chromecast або Apple AirPlay. Гості готелю просто сканують QR-код на телевізорі, щоб переглядати контент зі свого пристрою на великому екрані. Щоб захистити конфіденційність користувачів, історія переглядів і дані про з’єднання автоматично видаляються під час виїзду з готелю.



На додаток до своїх пропозицій апаратного забезпечення компанія пропонує різноманітні хмарні рішення через онлайн-платформу B2B LG Business Cloud. До них належать LG DOOH Ads для зовнішньої реклами, LG SuperSign Cloud для керування цифровими вивісками, LG Pro:Centric для управління контентом для готельного телебачення, а також LG ConnectedCare для віддаленого моніторингу дисплеїв.



Щоб прискорити свою експансію в нові сфери бізнесу та підвищити загальну конкурентоспроможність, LG розвиває стратегічне партнерство з глобальними B2B-компаніями. Нещодавно вона підписала меморандум про взаєморозуміння з постачальником офісних рішень Ricoh із метою вивчення можливостей розвитку комплексних корпоративних послуг.



LG зосереджується на секторі виробництва медичних моніторів як на новому рушійному факторі зростання свого ІТ-бізнесу та планує увійти до трійки світових лідерів у цій галузі протягом наступних п’яти років.



Медичні монітори мають відповідати вимогам законодавства кожної країни щодо медичного обладнання, а також стандартам відображення медичних зображень, як-от DICOM Part 14. Забезпечуючи відмінну точність і надійність зображення, ці монітори вважаються продуктами преміумкласу з високими вхідними бар’єрами та визнані продуктами з високою доданою вартістю. За даними компанії Omdia, що займається дослідженням ринку, очікується, що до 2030 року світовий ринок медичних моніторів досягне приблизно 2,5 млрд дол. На таких ринках, як Північна Америка та Європа, лікарні зобов’язані використовувати медичні монітори для перегляду зображень, отриманих за допомогою рентгену, ендоскопії й інших процедур. Очікується, що завдяки суворим вимогам цей ринок значно зросте в майбутньому.



Розпочатий у 2016 році бізнес LG з виробництва медичних моніторів постійно розширюється, досягаючи майже двозначних річних темпів зростання в Північній Америці та Європі. Асортимент продукції, яка зараз доступна в більше ніж 50 країнах світу, налічує 14 типів медичних моніторів, зокрема клінічні, діагностичні та хірургічні моделі, а також шість видів цифрових рентгенівських детекторів (DXD).



LG пропонує медичним установам різноманітний асортимент моніторів, зокрема хірургічні з технологією Mini-LED, спеціалізовані діагностичні монітори для мамографії та дисплеї високої роздільної здатності з функцією розділення екрана.



У 2023 році LG досягла значних успіхів у цьому сегменті, уклавши чотирирічний контракт на суму 10 млн євро з Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH) — французьким центром закупівель ІТ для державних лікарень — на постачання медичних моніторів. У майбутньому LG планує інтегрувати технологію штучного інтелекту в аналіз даних і рішення, отримані на основі своїх медичних моніторів та цифрових рентгенівських детекторів, а також розглядає можливість виходу на ринок медичного обладнання для візуалізації.



Успіх LG в секторі B2B багато в чому завдячує технологіям і ноу-хау, накопиченим за багато років роботи на ринку B2C. Компанія веде переговори з американською компанією, яка надає фінансові послуги, щодо контракту на постачання виготовлених на замовлення моніторів із високою роздільною здатністю, строком на п’ять років. LG вже постачала подвійні монітори американській фінансовій медіакомпанії та надавала дисплеї для розваг під час польоту (IFE) міжнародним авіакомпаніям.

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