Lenovo з фондом savED зібрали понад 3 млн грн на тимчасову школу на Миколаївщині

2 февраля 2024 г., 8:35

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За заявою Lenovo, компанія та фонд savED підбили підсумок спільної акції “Класна робота!”, спрямованої на відновлення доступу українських школярів до освіти. За два з половиною місяці вдалось зібрати понад 3 мільйони гривень, які допоможуть як мінімум 176 дітям селища Червона Долина повернутись до повноцінного офлайн навчання.



“Ми в Lenovo віримо, що розумні технології допомагають людям долати виклики сучасного суспільства — від якості освіти до довкілля, — коментує результати акції Микола Антонюк, керівник напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні. — Тому звісно наша команда радіє, що акція показала високі результати та ми змогли зробити свій внесок у відновлення освітнього процесу для учнів Червоної Долини. Зокрема дуже вдячні нашим партнерам, які долучились до анонсування акції та всіляко підтримували її результативність”.



На кошти, зібрані на першому етапі акції, закупили будівельні матеріали та розпочали ремонт у місцевому будинку культури — його обрали як відповідну вцілілу будівлю для облаштування навчальних приміщень. До кінця квітня там планують повністю завершити комплектування закладу усім необхідним, щоб створити повноцінний цифровий освітній центр для школярів: три сучасні класні кімнати, спортивний куточок та клас безпеки, аби діти отримали гідні умови для продовження офлайн навчання в колі своїх друзів.



«Створення тимчасової школи в маленькому селі на Миколаївщині може здаватися краплею в морі, проте відновлення доступу до освіти навіть для 176 дітей — це 176 особистих історій, 176 можливостей для маленьких українців повернутись за парти, — ділиться Анна Новосад, співзасновниця, стратегічна директорка фонду savED. — Уся команда savED щиро вдячна компанії Lenovo, яка у швидкий та ефективний спосіб зібрала величезну суму грошей на тимчасову школу в будинку культури Червоної Долини й показала цим, що має велике серце».



Нагадаємо, кожен, хто придбав ноутбук Lenovo ThinkBook з жовтня по грудень 2023 року, зробив внесок у відновлення єдиної школи у Червоній Долині, адже з продажу пристроїв компанія Lenovo перераховувала по 1000 грн у благодійний фонд. За період акції продали 3233 пристрої та це дозволило зібрати для savED 3233000 грн.



Ініціативу “Класна робота!” запустили на початку жовтня минулого року. Спершу компанія Lenovo та благодійний фонд savED планували проводити її один місяць та зібрати близько 2 млн грн, проте згодом продовжили акцію до кінця грудня і зрештою зібрали 3223000 грн.

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