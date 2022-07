Lenovo ThinkSmart One Smart Collaboration Bar – багатофункціональна система на Windows для спільної роботи

1 июля 2022 г., 17:35

Компанія Lenovo під час виставки Infocomm 2022, що проходила у Лас-Вегасі, анонсувала ThinkSmart One Smart Collaboration bar — систему, призначену для невеликих та середніх за розміром конференц-залів, а також домашніх офісів. За заявою Lenovo, ThinkSmart One — це перша у світі модель “все в одному” (All-in-one, AIO), що функціонує на базі Windows 10 IoT Enterprise із вбудованим процесором Intel Core 11-го покоління з технологією vPro. Новинка підтримує звичні застосунки для відеоконференцій: Microsoft Teams Rooms та Zoom Rooms. До складу рішення входять вісім мікрофонів з функцією придушення шуму та відлуння, стереодинаміки потужністю 15 Вт та вбудована камера високої роздільної здатності з широким кутом огляду.



ThinkSmart One можна встановити, налаштувати та контролювати централізовано за допомогою ThinkSmart Manager. Модель пропонує підвищені рівні безпеки, доступні завдяки системі Intel vPro та операційній системі Windows 10 IoT Enterprise. Системою можна керувати на 10,1-дюймовому сенсорному екрані ThinkSmart Controller (такий як у комплектах для кімнат ThinkSmart Core).



Інженери спроєктували ThinkSmart One з урахуванням тенденції до підвищення популярності гібридних просторів для співпраці, оскільки традиційні офіси перетворюються на більш динамічні простори для спільної роботи. Зазначено, ThinkSmart One розширює можливості платформ Lenovo для відеоконференцій та інших видів співпраці, які відіграють важливу роль у підвищенні продуктивності та залученості співробітників.



Серед переваг ThinkSmart One наявність настінного кріплення та простий у використанні окремий контролер із сенсорним екраном. Рішення має можливість масштабування завдяки безлічі портів вводу та виводу, зокрема HDMI та USB, а також два мережеві порти RJ45, один з яких оснащений функцією Power over Ethernet (PoE) для більшої адаптивності. Масив із восьми мікрофонів з охопленням 180 градусів, та камера Full HD з кутом огляду 100 градусів по горизонталі та стереодинамікам мають радіус дії понад вісім метрів.



Як і всі продукти для переговорних кімнат Lenovo ThinkSmart, новинка ThinkSmart One одразу при покупці має трирічний пакет підтримки Lenovo Premier Support, що забезпечує комунікацію з досвідченими спеціалістами 24 години на добу та 365 днів на рік. Сервіс також включає один рік програмного забезпечення та послуг Lenovo з доданою вартістю:

• ThinkSmart Professional Services: технічне обслуговування першого року допоможе ІТ-відділам налаштувати кожен комплект та інтегрувати пристрій у наявні платформи уніфікованих комунікацій. Також пакет включає однорічний поновлюваний контракт на технічне обслуговування, який також передбачає можливість передислокації в нове приміщення для зустрічей, якщо є така необхідність.

• ThinkSmart Manager Premium — це пакет програмного забезпечення від Lenovo для керування спільними проєктами. Підтримка ефективної співпраці означає, що технологія завжди ввімкнена, завжди підключена та легка у використанні. ThinkSmart Manager Premium допомагає ІТ-відділам налаштовувати, контролювати й керувати всім портфоліо рішень



«Розв’язання проблем гібридної співпраці — це не просто можливість ясніше бачити й чути. Технологія повинна привнести більше природного особистісного досвіду у віртуальні зустрічі й забезпечувати цей досвід однаково для всіх учасників, — сказав Шеннон Маккей (Shannon MacKay), генеральний менеджер напряму Worldwide Smart Collaboration у Lenovo. — ThinkSmart One забезпечує інтелектуальну сумісну роботу, яка стимулює інновації за допомогою повсюдних, збалансованих і безперебійних технологій».

