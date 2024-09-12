Lenovo стає глобальним партнером Formula 1 

Організатори Formula 1 та Lenovo оголосили про продовження партнерства, в результаті якого остання отримає статус Global Partner в рамках багаторічної угоди, що поновлюється з початку 2025 року.

Також повідомляється, що в рамках угоди Motorola, дочірня компанія Lenovo Group, стане Глобальним партнером Formula 1 зі смартфонів.

Як глобальний партнер Lenovo продовжить надавати Formula 1 найсучасніші технологічні пристрої, рішення та послуги для підтримки проведення Гран-прі на трасі та дистанційно. Згідно з угодою, Lenovo виступатиме титульним спонсором двох гонок на сезон, а бренди Lenovo та Motorola будуть частіше розміщуватися на трасі під час змагань.

Зазначається, що починаючи з 2022 року, технології Lenovo є основою діяльності Formula 1 в якості офіційного партнера. Завдяки своїм рішенням для високопродуктивних обчислень, серверам і периферійним пристроям, Lenovo підтримує Formula 1 у наданні найкращого у своєму класі продукту для трансляції. Апаратне забезпечення компанії, включаючи ноутбуки, робочі станції, настільні комп'ютери та монітори, а також планшети та смартфони Motorola, забезпечує персонал F1 високоякісним обладнанням.

Крім того, Lenovo Asset Recovery Service підтримує ширшу стратегію сталого розвитку Formula 1, а також її зусилля зі скорочення викидів та досягнення нульового рівня викидів до 2030 року. Служба Lenovo допомагає забезпечити переробку списаного комп'ютерного обладнання в соціально та екологічно свідомий спосіб. З початку партнерства F1 утилізувала 95% застарілого обладнання, що в кінцевому підсумку допомагає знизити витрати та зменшити ризики безпеки завдяки надійному знищенню даних з підвищеним рівнем захисту.

«Я радий, що Lenovo стане глобальним партнером Formula 1. З моменту приєднання до спорту креативність та пристрасть Lenovo до технологій та інновацій підтримують амбіції Formula 1 у створенні унікальних моментів для вболівальників, які бувають раз у житті. Сьогоднішній день знаменує собою нову главу в партнерстві, яке буде тільки продовжувати зростати з кожним днем все сильніше і сильніше. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої співпраці з Lenovo та використання нашої спільної прихильності до точності, інновацій та сталого розвитку, щоб гарантувати, що Formula 1 залишиться найбільш технологічно розвиненим видом спорту в світі на довгі роки», зазначив Стефано Доменікалі (Stefano Domenicali), генеральний директор і президент Formula 1.

В заяві також йде про те, що пряма співпраця між технічними командами F1 і центрами передового досвіду Lenovo надасть можливість знайти високоінноваційні рішення для різноманітних завдань, таких як використання штучного інтелекту на місці та периферійні обчислення для підвищення операційної ефективності під час прямих трансляцій F1.

«Ми раді підняти наше партнерство на новий рівень, ставши глобальним партнером Formula 1. Наше бачення в Lenovo полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для створення розумнішого, більш інклюзивного та сталого світу, доступного для кожного. Завдяки нашим новаторським партнерствам, таким як партнерство з Formula 1, ми розширюємо межі інновацій та продуктивності. Разом ми не лише формуємо майбутнє технологій та автоспорту, але й гарантуємо, що передові технологічні досягнення приносять користь усім, створюючи незабутні враження незалежно від того, в якій точці світу вони знаходяться», заявив Ян Юаньцін (Yang Yuanqing), голова та генеральний директор Lenovo.