Lenovo разом з фондом Repair Together зібрали 360 тис. грн на відновлення пошкоджених будинків

28 ноября 2022 г., 17:25

Компанія Lenovo у рамках благодійної акції “Рідні стіни, рідним людям” разом з волонтерською ініціативою Repair Together зібрали кошти на придбання будівельних матеріалів на відновлення пошкоджених будинків для жителів села Лукашівка Чернігівської області. Зазначено, що за допомогою акції вдалось за місяць зібрати 360 тисяч грн. Волонтери відбудовують зараз 17 будинків з нуля, а у 15 закінчують ремонтні роботи. Зокрема на 8 з цих будинків, гроші були отримані від бізнесу, IT-сфери, лідерів думок, завдяки проєкту “Зима близько” та організованих вечірок підтримки у Європі.



Фонд Repair Together розпочав свою благодійну роботу з Толок в місті Гостомель, де був прихисток для тварин, а згодом волонтери перемістилися у Чернігівську область, де і сформували свій основний напрямок допомоги. В процесі роботи стало зрозуміло, що багато будинків зруйновані вщент та потребують відбудови.



Вже у квітні команда Repair Together почала роботи по відновленню будинків у селі Ягідне, потім перемістилися в Лукашівку, що теж на Чернігівщині. Також після відновлення житлових будинків у Ягідному та Лукашівці команда планує реанімувати зруйнований будинок культури та надалі займатися розвитком сіл. В будинку культури вже провели декілька музичних заходів, рейвів, завдяки чому вдалося залучити більше людей до співпраці та привернути увагу молодого покоління.



“До нашої ініціативи загалом долучилося понад 2000 волонтерів. Разом з вмотивованою молоддю вдалося поприбирати результати руйнувань у Лукашівці та інших селах Іванівської громади Чернігівської області. У 16 селах прибрали близько 200 зруйнованих будинків. Нещодавно окрім Чернігівської області розпочали діяльність у Київській ”, — ділиться співзасновник Repair Together Дмитро.

