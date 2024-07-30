Lenovo призначила нового CTO, який раніше очолював HP Labs та Xerox Palo Alto Research

30 июля 2024 г., 13:35

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Lenovo оголосила про призначення д-ра Тольги Куртоглу (Tolga Kurtoglu) новим директором з технологій групи, який змінить д-ра Йонга Руї (Yong Rui).

Крім того, компанія оголосила про створення групи з нових технологій, яка буде займатися прогнозуванням нових тенденцій в області технологій і перетворенням їх в майбутні можливості для зростання бізнесу. Д-р Йонг Руї, який протягом останніх семи років керував дослідженнями Lenovo на посаді технічного директора, стає президентом Emerging Technology Group.

Як зазначається, доктор Куртоглу, відомий своєю новаторською роботою в ІТ-індустрії, має багатий досвід роботи на провідних посадах. Він займав пост технічного директора HP Inc. та глобального керівника HP Labs, а перед цим генерального директора дослідницького центру Xerox в Пало-Альто (PARC), а також керівника групи з розробки продуктів в компанії Dell. Тольга Куртоглу є власником численних патентів та автором багатьох статей у галузі автоматизації та машинного інтелекту, обчислювального дизайну, системної інженерії та 3D/цифрового виробництва.

Коментуючи призначення д-ра Куртоглу, Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова та генеральний директор Lenovo, зазначив: «Оскільки ми використовуємо можливість, яка випадає раз у житті, у сфері штучного інтелекту, я радий вітати Тольгу в Lenovo, щоб допомогти нам реалізувати наші амбіції як глобального технологічного центру та просунути наше лідерство в галузі штучного інтелекту вперед. Його досвід у галузі апаратного та програмного забезпечення, а також технологій штучного інтелекту ще більше зміцнить наше лідерство в галузі інновацій та розумного штучного інтелекту для всіх».

Доктор Куртоглу додав: «Я давно захоплювався компанією Lenovo за її сміливу прихильність до інновацій. У той час, коли всі споживачі та компанії використовують потенціал АІ, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з дослідницькими групами по всьому світу для подальшого прискорення розвитку портфоліо Lenovo та надання потужних, гнучких і відповідальних рішень у сфері АІ, які трансформують галузі та розширюють можливості людей».

Доктор Куртоглу очолить дослідницьку команду Lenovo та забезпечить відповідність між технологічним баченням Групи та загальними бізнес-цілями, а також буде членом Виконавчого комітету Lenovo, керівної команди компанії.

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