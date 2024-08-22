Lenovo приєдналася до Joint Cyber Defense Collaborative

22 августа 2024 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Lenovo оголосила про свою участь в ініціативі Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC).

Визнаючи, що жодна організація не може захистити кіберпростір самотужки, Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) створило JCDC, щоб об'єднати державні і приватні організації та підключити кіберзахисників з організацій по всьому світу для вирішення нагальних питань кібербезпеки.

«У Lenovo ми прагнемо підтримувати місії CISA та JCDC, щоб допомогти об'єднати кіберзахисників для протидії загрозам критичній інфраструктурі США, - заявив Даг Фішер (Doug Fisher), старший віце-президент та директор з питань безпеки та штучного інтелекту Lenovo. - Для ефективної боротьби з кіберзагрозами необхідна співпраця між урядом та індустрією. Ми прагнемо зробити свій внесок у цю ініціативу і побудувати додаткові відносини з CISA та федеральним урядом, щоб посилити колективний захист кіберпростору».

Lenovo заявила, що найкращі у своєму класі програми щодо безпеки за рахунок дизайну гарантують, що компанія пропонує безпечну інфраструктуру, продукти та послуги, ланцюжок поставок та фізичну безпеку, відповідаючи галузевим стандартам або навіть перевищуючи їх. Це включає в себе життєвий цикл розробки, команду реагування на інциденти, пов'язані з безпекою продукції (PSIRT), безпеку виробництва та глобального ланцюга поставок, програми конфіденційності та захисту даних, програму довірених постачальників, а також розгалужену екосистему безпеки, що складається з партнерів та груп галузевих стандартів.

На додаток до підтримки JCDC, Lenovo стала однією з перших компаній, яка на початку цього року взяла на себе зобов'язання CISA «Secure by Design» («Безпека за задумом»).

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!