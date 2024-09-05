Lenovo прискорює впровадження генеративного AI на підприємствах за допомогою NVIDIA NIM Agent Blueprints

5 сентября 2024 г., 15:25

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Корпоративні клієнти Lenovo можуть скористатися новим каталогом NVIDIA для генеративних AI-додатків, щоб прискорити розробку AI. Співпраця Lenovo з NVIDIA продовжує приносити користь клієнтам, які прагнуть прискорити досягнення цілей і завдань AI. Як один із перших партнерів, які постачають NVIDIA NIM Agent Blueprints на світові підприємства, Lenovo надасть клієнтам ще більше можливостей, щоб допомогти їм прискорити повернення інвестицій в AI.



Анонсований NVIDIA NIM Agent Blueprints - це каталог попередньо навчених еталонних робочих процесів AI, які допомагають клієнтам створювати та розгортати індивідуальні додатки генеративного AI для конкретних випадків використання. Інфраструктура, рішення та послуги Lenovo дадуть змогу клієнтам плавно розгорнути NIM Agent Blueprints і оптимізувати повномасштабну інтеграцію з наявними системами. Клієнти також можуть скористатися послугою Lenovo AI Fast Start для налаштування NIM Agent Blueprints для реалізації функціональних і галузевих сценаріїв використання, які відповідають унікальним потребам їхнього бізнесу та прискорюють досягнення результатів від використання AI.



Перші проєкти NIM Agent Blueprints охоплюють робочий процес «цифрової людини» для обслуговування клієнтів, генеративний віртуальний скринінг для прискореного відкриття ліків і мультимодальний робочий процес вилучення даних у форматі PDF для корпоративного пошуку та доповнення, який дає змогу генеративним застосункам AI спілкуватися з бізнес-даними для отримання більш точних відповідей.



«Генеративний AI - це завдання повного циклу, яке потребує прискореної інфраструктури, спеціалізованого ПЗ і сервісів, а також потужних пристроїв, готових до роботи з AI, які можуть максимально використовувати можливості гібридного AI», - сказав Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова і генеральний директор Lenovo. «NVIDIA NIM Agent Blueprints у поєднанні з комплексним портфоліо Lenovo дає підприємствам перевагу у створенні генеративних AI-додатків, які вони зможуть запускати повсюдно на Lenovo Hybrid AI».

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