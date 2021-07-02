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Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

2 июля 2021 г., 11:51
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Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Компания Lenovo представляет новинки бренда Legion — 16-дюймовый флагманский ноутбук Lenovo Legion 7i, мощный 16-дюймовый Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5i с 15-дюймовым или 17-дюймовым экраном.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Анонсированные новинки линейки Lenovo Legion оснащены новейшими мобильными процессорами Intel серии H 11-го поколения и нацелены как на геймеров, так и на создателей контента. В платформах могут устанавливаться 8-ядерные чипы с поддержкой 16 потоков.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Тактовая частота процессора в турбо-режиме достигает 5 ГГц. Платформы работают на базе операционной системы Windows 10.

Ноутбуки поддерживают интерфейс Thunderbolt 4 как для подключения дисплея, так и для быстрой зарядки и передачи данных. А благодаря технологии Intel Killer Wi-Fi 6 пользователь может смотреть стримы без задержек.

Новинки Lenovo Legion получили видеокарты NVIDIA GeForce RTX с поддержкой новейшей технологии трассировки лучей. В модели Lenovo Legion 7i устанавливается графика GeForce RTX 3080 мощностью до 165 Вт. Более того, новые ноутбуки Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5i также оснащены новейшими дискретными видеокартами NVIDIA, в том числе GeForce RTX 3050Ti и RTX 3050. Видеокарты обеспечивают общую мощность до 95 Вт.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Заявлено, что Lenovo Legion 7i и Lenovo Legion 5i Pro — первые в мире устройства с 16-дюймовыми дисплеями с разрешением QHD (2560×1440), с соотношением сторон экрана 16:10 и частотой обновления до 165 Гц, которые получили сертификацию TÜV и защищают зрение от синего излучения экрана.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Новинки получили клавиатуру Lenovo Legion TrueStrike с более быстрым и точным ходом клавиш по сравнению с предыдущими двумя поколениями;

Система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 3.0 обеспечивает увеличенный на 18% воздушный поток и более низкие температуры системы от поколения к поколению для длительного игрового процесса без троттлинга.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Оптимизированная технология Lenovo Legion AI Engine с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивает более высокую частоту кадров и снижает задержку в играх благодаря динамическому переключению мощности между процессором и графическим процессором. Система автоматически оптимизирует нагрузку, но пользователь может самостоятельно настроить распределение для требовательных к вычислительным ресурсам приложений.

Lenovo представила в Украине 16-дюймовый флагманский ноутбук Legion 7i

Ноутбуки оснащены также выключателем веб-камеры для лучшей конфиденциальности и различными портами ввода/вывода с различных граней ноутбука для удобного подключения аксессуаров.

О доступности новых ноутбуков Lenovo Legion 7i, Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5i будет сообщено дополнительно.

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