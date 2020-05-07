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Lenovo представила двухпроцессорные серверы на платформе AMD EPYC

7 мая 2020 г., 16:35
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Lenovo представила двухпроцессорные серверы на платформе AMD EPYC

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) анонсировало двухпроцессорные серверы ThinkSystem SR645 и SR665, которые расширили линейку платформ Lenovo на базе процессоров AMD EPYC серии 7002.

«Наши новые серверы Lenovo ThinkSystem предназначены для таких рабочих нагрузок, как базы данных в оперативной памяти, продвинутая аналитика, виртуализация и искусственный интеллект, — комментирует Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор направления серверов, систем хранения данных и программного обеспечения в Lenovo Data Center Group. — Благодаря исключительной производительности и широким возможностям дисковой подсистемы новые серверы предоставляют нашим заказчикам возможность эффективно справляться с растущими требованиями современных рабочих нагрузок и масштабировать решение в будущем по мере роста своего бизнеса».

Среди преимуществ серверов ThinkSystem SR645 и SR665 отмечается поддержка PCIe Gen 4, которая обеспечивает в два раза большую пропускную способность подсистемы ввода/вывода по сравнению с технологией предыдущего поколения. Это позволяет устранить потенциальные узкие места в системе передачи данных и расширить возможности всего решения при обработке транзакций критически важных приложений с большим количеством операций ввода/вывода.

В новинках реализована расширенная поддержка графических адаптеров (до 8 видеоадаптеров NVidia T4 с уровнем энергопотребления 75 Вт в максимальной комплектации), позволяющая разворачивать решения для видеоаналитики и инференсов нейронных сетей.

В них допускается установка до 40 накопителей 2,5″ или 32 высокопроизводительных NVMe накопителей, что позволяет развертывать программно-определяемые СХД высокой плотности.

Поддержка большого количества ядер на одну систему позволит заказчикам приобретать меньшее количество физических серверов, экономить место в стойке и энергопотребление, а также быстрее обрабатывать данные. В некоторых отраслях эти преимущества имеют существенное значение:

  • Предприятия финансовой сферы обычно размещают серверы на площадках, расположенных рядом с биржами и требующих высокую арендную плату. Поэтому экономия места в стойке имеет для них первостепенное значение.

  • В сфере розничной торговли ускорение видеоаналитики помогает выделить области с большим потоком покупателей и определить оптимальную стратегию размещения товаров в магазинах.

  • Для процессов в сфере производства ключевое значение имеет эффективность, поэтому способность быстро анализировать собранные данные позволяет улучшить процедуры контроля качества и повысить производительность. Это приводит к повышению доходов и оптимизации прогнозирования потребностей в гарантийном обслуживании.

  • В сферах высокопроизводительных вычислений, таких как научные исследования, увеличенная пропускная способность напрямую влияет на скорость получения результатов и совершения открытий.


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