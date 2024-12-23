Lenovo OEM Solutions представляє Moto Smart Scanner для організації корпоративних робочих процесів

23 декабря 2024 г., 15:25

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Компанія Lenovo у співпраці з Motorola оголосила про випуск Moto Smart Scanner - мобільного обчислювального сканера нового покоління, покликаного підвищити ефективність роботи підприємств у логістиці, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я та інших галузях. Поєднуючи обчислювальний досвід Lenovo і мобільний інтелект Motorola, Moto Smart Scanner є потужним і ергономічним пристроєм з підвищеною безпекою, призначеним для задоволення дедалі складніших потреб клієнтів у плануванні ресурсів підприємства, веденні електронних медичних карток та оптимізації операцій у точках продажів.



Сканер Moto Smart Scanner забезпечує швидке і точне сканування завдяки 6,5-дюймовому мультисенсорному дисплею HD+ і вбудованому механізму сканування штрих-кодів Honeywell. Пристрій працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 680 з дводіапазонним зв'язком Wi-Fi 802.11, забезпечуючи швидку та надійну роботу. Акумулятор місткістю 5000 мАг з інтерфейсом USB-C 2.0 і функцією швидкого заряджання pogo pin забезпечує безперебійну роботу впродовж усього робочого дня, а ергономічний дизайн, що містить кнопку сканування та ремінець на зап'ясті, максимально зручний для користувача.



«Підприємство працює на даних, і наявність розумного, надійного інструменту для збору та обробки цих даних має вирішальне значення для роботи», - каже Марк Годін (Marc Godin), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу Smart Devices Solutions Group компанії Lenovo. «Поєднання інноваційних технологій Lenovo та Motorola в Moto Smart Scanner робить цей мобільний обчислювальний сканер якісним пристроєм, на який клієнти можуть покластися».



Moto Smart Scanner буде доступний у США та Канаді на початку 2025 року.



Усвідомлюючи важливість безпеки даних, Moto Smart Scanner постачається під захистом ThinkShield, портфеля рішень Lenovo з кібербезпеки, що включає захист кінцевих точок на основі штучного інтелекту для забезпечення безпеки пристроїв від ОС до хмари. Міцна конструкція пристрою гарантує, що він готовий до суворих умов роботи в роздрібній торгівлі, охороні здоров'я та промисловості. А для додаткового захисту рішення постачається з річним планом розширеного обслуговування Moto Care.



Підрозділ бізнес-рішень Motorola пропонує комплексні послуги з управління та підтримки пристроїв. Сканер Moto Smart Scanner приєднується до цієї лінійки як потужний інструмент для підприємств, що спрощує робочі процеси, підвищує продуктивність і досягає операційної досконалості. Завдяки таким інструментам, як Zero-Touch Deployment для легкого налаштування, Moto Safe для блокування та захисту загублених або викрадених пристроїв, а також Moto Device Manager для віддаленого налаштування пристроїв і управління політиками, підприємства можуть зберігати контроль і забезпечувати оптимальну продуктивність своїх операцій.



Крім того, завдяки програмі Premier Support користувачі отримують ексклюзивний доступ до спеціалізованої системи підтримки - цілодобової технічної допомоги, наскрізного ведення справ і розширеної диспетчерської служби, що дає змогу звести до мінімуму час простою, спричиненого несправністю пристроїв або додатків.



Moto Smart Scanner дає змогу підприємствам працювати розумніше, швидше і безпечніше - від поліпшення якості обслуговування пацієнтів у лікарнях до підвищення точності складської логістики або оптимізації управління запасами в роздрібних магазинах.



Moto Smart Scanner постачається Lenovo OEM Solutions - спеціалізованою командою, що об'єднує обладнання Lenovo з провідними OEM-виробниками та ISV для створення більш інтелектуальних технологій, які сприяють успіху клієнтів. Lenovo OEM Solutions пропонує високоякісні технології, інноваційні розробки та комплексні послуги, які підтримують більш інтелектуальний досвід клієнтів.

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