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Lenovo Neptune – как правильно охладить высокопроизводительные серверы 

Автор – КО, 28 декабря
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Задача отвода тепла является одной из ключевых при создании высокопроизводительных вычислительных платформ. Одним из наиболее эффективных решений является использование жидкостных систем охлаждения, оптимизированных для серверов.

Lenovo Neptune — решения для дата-центров

Технология Lenovo Neptune позволяет эффективно решить проблему охлаждения дата-центров, где активно вырабатывают тепло серверные платформы. Важность этого аспекта связана с тем, что недостаточно эффективный отвод тепла приводит к непредвиденным отключениям, снижению производительности и потере данных.

Такие высокопроизводительные вычисления, как работа искусственного интеллекта и продвинутая аналитика, традиционно являются рабочей нагрузкой графических процессоров и сегодня занимают ведущее место в крупнейших дата-центрах. Подобные системы позволяют клиентам наращивать в компактных дата-центрах огромные вычислительные мощности или выстраивать на базе графических процессоров иные конфигурации, чтобы размещать рабочие нагрузки машинного обучения и логического вывода на единой платформе. Решение Lenovo позволяет охлаждать и графические процессоры.

Lenovo Neptune — решения для дата-центров

Lenovo Neptune использует систему жидкостного охлаждения для отвода тепла от систем с высокой теплоотдачей. Поэтому данная технология позволяет существенно (до 50 %) повысить эффективность дата-центров, сохранив исключительную производительность и высокую плотность размещения оборудования. Технология Lenovo Neptune работает в трех направлениях, причем все они могут быть использованы вместе или по отдельности:
- Технология охлаждения теплой водой Direct to Node (DTN);
- Радиатор Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- Модуль Thermal Transfer Module (TTM).
    
Технология охлаждения теплой водой Direct to Node (DTN) предусматривает, что для отвода тепла от компонентов системы вместо вентиляторов и прохладного воздуха используется вода, которая по трубкам поступает в системный блок. Необходимо отметить, что компания Lenovo является пионером в области технологий жидкостного охлаждения Direct to Node с 2012 года. Система охлаждения теплой водой используется для отвода тепла (до 50⁰C) от CPU, модулей памяти и ввода-вывода, локального хранилища и регуляторов напряжения.

Lenovo Neptune — решения для дата-центров

Вода обладает существенно большей теплоемкостью по сравнению с воздухом, благодаря чему ключевые компоненты сервера могут функционировать при более низких температурах по сравнению со стандартными системами воздушного охлаждения. Это позволяет заказчикам использовать масштабируемые процессоры Xeon мощностью свыше 240 Вт, в то время как при эксплуатации стандартных систем воздушного охлаждения максимальная мощность не может превышать 165 Вт. В результате, производительность возрастает, а потребление энергии на обработку данных снижается на 30–40 %

Радиатор Rear Door Heat Exchanger (RDHX) обеспечивает подвод воды к стойке для отвода тепла и снижения температуры до уровня окружающего воздуха, что позволяет использовать CPU мощностью до 30 кВт (с поддержкой устройств мощностью до 40 кВт). Подобно автомобильному радиатору RDHX заменяет собой заднюю дверцу стойки и поглощает тепло из выводящих патрубков систем воздушного охлаждения.

При этом эффективность теплоотвода с помощью RDHX превышает 80%, что способствует снижению общих затрат на охлаждение дата-центра. Кроме того, позволяет повысить плотность дата-центров без существенного увеличения затрат на кондиционирование воздуха.

Lenovo Neptune — решения для дата-центров

Модуль TTM представляет собой размещенную внутри стандартного радиатора герметичную тепловую трубку с жидкостью. Конструкторы Lenovo добавили модули TTM в  сервер ThinkSystem SD530 с воздушным охлаждением, чтобы получить возможность использовать более мощные процессоры по сравнению с CPU в системах с традиционным воздушным охлаждением. Преимуществом этого решения является то, что жидкость в радиаторе используется для отвода тепла от CPU в зону с большим пространством для его рассеивания. Оно также позволяет использовать более мощные процессоры с большим количеством ядер и более высокой вычислительной мощностью (205 Вт). И позволяет работать с умеренной скоростью вентиляторов в режимах с низким уровнем шума.

Технология Energy Aware Runtime Software (EAR) — это надежное и прозрачное решение для энергосбережения с минимальным влиянием на производительность. Подключаемый модуль SLURM разработан в партнерстве с «Суперкомпьютерным центром» в Барселоне с целью оптимизации энергопотребления в крупных дата-центрах и кластерах высокопроизводительных вычислений. Данное решение создано для регулирования частоты в зависимости от рабочей нагрузки. Оно предоставляет точный и эффективный контроль над системными ресурсами (вместо их постоянного использования на 100 %).

Lenovo представила системы с производительностью до 3 петафлопс в одной стойке

Стоит также отметить, что недавно компания представила первый в отрасли сервер Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 с жидкостным охлаждением Direct-to-Node (DTN) для графических процессоров в системе 1U, обеспечивающий производительность вычислений до 3 петафлопс в одной стойке. Жидкостное охлаждение Lenovo Neptune четвертого поколения снижает потребление энергии до 40%, сохраняя при этом беспрецедентную вычислительную мощность и плотность размещения компонент.

«Мы уделяем весьма пристальное внимание инновациям в области высокопроизводительных вычислений и стараемся обеспечить самыми передовыми решениями наших клиентов в этом сегменте. Ведь многие из них работают над сверхважными задачами и решением проблем, которые сегодня стоят перед человечеством, как бы пафосно это ни прозвучало. Как следствие, Lenovo уже несколько лет подряд признается поставщиком суперкомпьютеров №1 на мировой арене - в списке TOP500 наибольшее количество систем, созданных при участии нашей компании», заявил Скотт Тиз (Scott Tease), генеральный директор направления высокопроизводительных вычислений и искусственному интеллекту в Lenovo Data Center Group.

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