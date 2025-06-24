Lenovo розширює Hybrid AI Advantage для підтримки корпоративного AI

24 июня 2025 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Lenovo оголосила про розширення Lenovo Hybrid AI Advantage, додавши нові консультаційні та впроваджувальні послуги, галузеві рішення та гібридні AI-платформи, які забезпечують сучасну інфраструктуру та повний набір функцій, необхідних для трансформації корпоративних ІТ в епоху AI. Завдяки цьому розширенню Lenovo надає підприємствам повну інфраструктуру для створення, масштабування та експлуатації AI-фабрик, побудованих на високопродуктивних серверах з прискореними обчисленнями, мережевими можливостями та інтеграцією з партнерами. У сукупності нові перевірені рішення, послуги та платформи допомагають підприємствам прискорити впровадження спеціально розробленого AI у всіх середовищах, одночасно забезпечуючи окупність інвестицій внаслідок підвищення продуктивності, гнучкості та довіри.



Згідно зі звітом Lenovo Global CIO Playbook, дві третини організацій ще не отримали повернення інвестицій в AI, через труднощі в ефективному масштабуванні через прогалини в навчанні, впровадженні та технічних аспектах. Крім того, оскільки бюджети на AI потрояться і досягнуть майже 20% від ІТ-бюджетів у 2025 році, корпоративні ІТ-відділи повинні модернізуватися за допомогою інфраструктури, яка забезпечує ефективність, продуктивність і масштабованість, необхідні для досягнення повернення інвестицій.



«Lenovo лідирує в області гібридного AI завдяки революційним досягненням в області інтегрованих рішень, які стимулюють інновації в галузі та роблять AI корпоративного рівня доступним для кожного бізнесу», — сказав Ешлі Горакпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), президент Infrastructure Solutions Group, Lenovo. «Завдяки цим рішенням і надійним партнерським відносинам Lenovo перетворює AI на реальність за допомогою перевірених і доведених прикладів використання та послуг, які забезпечують відчутне підвищення продуктивності, підвищують задоволеність і швидше розкривають дані для отримання реальної бізнес-вигоди».



Lenovo лідирує в цій трансформації за допомогою гібридної AI-інфраструктури, рішень і послуг для будь-якого робочого навантаження, в будь-який час і в будь-якому місці. З моменту оголошення про мільярдні інвестиції в прискорення впровадження AI для підприємств по всьому світу, Lenovo продовжує збільшувати кількість клієнтів по всьому світу майже на 40% в річному обчисленні.



Lenovo Hybrid AI Advantage об'єднує інфраструктуру AI, дані, моделі, послуги та перевірені сценарії використання, щоб допомогти підприємствам активувати AI для всього персоналу, операцій та даних. За допомогою послуг Lenovo рамки впровадження AI для генеративних інструментів AI можуть прискорити продуктивність та ефективність, скоротивши час на 31% на тиждень.



Попри швидке поширення AI на робочому місці, половина співробітників вважають, що отримують лише помірну підтримку в навчанні AI — це критичний пробіл, який гальмує впровадження і затримує окупність інвестицій без структурованої підтримки. Послуги Lenovo з впровадження AI та управління змінами розроблені, щоб допомогти організаціям оцінити свою готовність до AI, підвищити кваліфікацію персоналу, підвищити залученість і максимізувати окупність інвестицій в корпоративні системи за допомогою управління змінами на основі персональних профілів і передових практик. Основні області застосування:



- Оцінка готовності співробітників до трансформації AI та визначення цільових стратегій впровадження, особистісних характеристик і високоефективних сценаріїв використання.



- Адаптація програм впровадження залежно від ролей співробітників для зміцнення впевненості, зниження опору та підвищення залученості.



- Підготовка співробітників до успішної інтеграції генеративних інструментів AI, таких як Copilot, за допомогою цільового навчання, планування змін і відстеження продуктивності.



- Допомога керівництву та командам в узгодженні відповідального використання AI, подоланні опору та впровадженні методів роботи, сприятливих для AI.



«Впровадження AI вимагає чіткої стратегії, надійних знань і правильного поєднання технологій, які можуть прискорити окупність. За допомогою Lenovo Hybrid AI Advantage ми допомагаємо клієнтам перетворити потенціал AI в реальне зростання продуктивності, дозволяючи кожному підрозділу організації працювати розумніше, швидше і з більшою впевненістю», — зазначив Кен Вонг (Ken Wong), виконавчий віцепрезидент і президент групи рішень і послуг Lenovo.



Завдяки новим послугам Lenovo досягла реальних, вимірюваних результатів у широкому спектрі вертикальних ринків, одночасно надаючи командам можливість впевнено працювати з AI. Нещодавно Lenovo прискорила трансформацію цифрового робочого місця провідної авіакомпанії за допомогою AI та підвищила операційну ефективність завдяки тримісячній програмі консультування, планування та проєктування. В інших областях послуги в поєднанні з рішеннями Lenovo значно прискорюють робочі процеси AI, дозволяючи швидше ставити медичні діагнози, робити наукові відкриття і досягати результатів у виробництві.



Lenovo Hybrid AI Advantage дозволяє підприємствам вийти за рамки експериментів і досягти відчутних результатів у всій організації. Щоб подолати розрив між амбіціями в області AI та реальним впливом, підприємствам потрібні надійні AI-додатки, які вирішують ключові бізнес-завдання і масштабуються для підтримки бізнес-процесів. Використовуючи перевірені розробки Lenovo AI Innovator з ISV, нові рішення Lenovo Hybrid AI Advantage легко налаштовуються, оптимізовані за продуктивністю і протестовані, забезпечуючи реальні бізнес-процеси та сценарії використання на гібридних платформах штучного інтелекту:



- Готельний бізнес з Centific AI Data Foundry і NVIDIA: надає готелям і курортам можливості, які підвищують лояльність гостей, оптимізують ефективність і підвищують прибутковість. До них відносяться персоналізація в режимі реального часу, оптимізація операцій і аналітика на основі даних.



- Безпека на робочому місці та дотримання вимог до засобів індивідуального захисту з Avathon Visual AI та NVIDIA: забезпечує моніторинг небезпек та дотримання вимог до засобів індивідуального захисту в режимі реального часу, щоб миттєво виявляти ризики для безпеки, порушення та небезпечні дії. Працюючи з наявною інфраструктурою камер для безшовної інтеграції та розгортання, рішення також автоматизує коригувальні дії для запобігання нещасних випадків.



- Роздрібна торгівля та інтелектуальні простори з WaitTime та Intel: забезпечує аналітику скупчення людей у режимі реального часу за допомогою комп'ютерного зору на базі Edge AI та перетворює дані з камер у миттєві аналітичні дані, які сприяють зростанню доходів та підвищують задоволеність гостей до 30% у деяких випадках.



- Контроль якості з Trifork і NVIDIA: забезпечує автоматичне виявлення дефектів, перенавчання моделей на пристрої та перетворює дані датчиків в режимі реального часу в корисну аналітику на виробництві.



Розширення екосистеми базується на партнерстві Lenovo з Cisco, IBM і NVIDIA, яке забезпечує нові інтегровані рішення, що прискорюють впровадження AI в глобальних підприємствах. Засновані на передовій енергоефективній інфраструктурі AI, інтегрованій з прискореними обчисленнями, мережами, комутацією і програмним забезпеченням від провідних партнерів в галузі, нові платформи допомагають підприємствам створювати, масштабувати та експлуатувати гібридні AI-фабрики:



- Нова система Lenovo ThinkSystem SR680a V4 створена для розкриття потенціалу AI внаслідок забезпечення величезної обчислювальної потужності для розробки моделей, графічних і симуляційних робочих навантажень в будь-якій галузі. Система з повітряним охолодженням оснащена процесорами Intel Xeon 6 і вісьмома графічними процесорами NVIDIA Blackwell, з'єднаними високошвидкісним інтерфейсом NVIDIA NVLink, що забезпечує безпрецедентну обчислювальну потужність і прискорення, а також вісьмома мережевими картами NVIDIA SuperNIC і процесором NVIDIA BlueField -3 DPU для прискорення мережевого підключення, доступу до даних і забезпечення безпеки робочих навантажень AI. Нова система забезпечує до 11-кратного прискорення виведення AI на великих мовних моделях, а також 7-кратне збільшення обчислювальної потужності та 4-кратне збільшення обсягу пам'яті в порівнянні з попередніми поколіннями.



- Гібридна AI-платформа Lenovo з IBM watsonx: заснована на новій інтеграції з технологіями IBM watsonx і серверами Lenovo ThinkSystem SR675, платформа надає готову до розгортання високопродуктивну AI-інфраструктуру, Red Hat OpenShift і NVIDIA, прискорюючи розробку, розгортання та управління генеративними AI-моделями. Доступність нового перевіреного дизайну допоможе клієнтам прискорити окупність генеративного AI.



- Гібридна платформа штучного інтелекту Lenovo з Cisco: вдосконалена платформа підтримуватиме комутатори Cisco Nexus з технологією NVIDIA Spectrum-X для прискорення розгортання AI на підприємствах, забезпечуючи в 1,6 раза вищу продуктивність мережі AI та ефективне управління мережею за допомогою Cisco Nexus Dashboard в єдиній конструкції. Платформа підтримує сценарії використання AI в якості нових, екологічно чистих середовищ або розширень наявної ІТ-інфраструктури. Побудована на базі потужного сервера Lenovo ThinkSystem SR675 V3, що підтримує до восьми графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA SuperNICs і NVIDIA BlueField-3, платформа надає підприємствам універсальну систему центрів обробки даних для роботи AI-фабрик, сприяючи переходу від систем на базі CPU до ефективної інфраструктури з прискоренням на базі GPU.



Незалежно від того, на якому етапі розвитку AI знаходяться підприємства, рішення та послуги Lenovo Hybrid AI Advantage допомагають клієнтам досягати реальних бізнес-результатів за допомогою надійної та перевіреної AI-інфраструктури — хай то початок роботи, масштабування або оптимізація можливостей. Комплексне портфоліо гібридних AI-рішень Lenovo знаменує собою більш демократичний і персоналізований поворотний момент для AI, з інтегрованими рішеннями, розгорнутими на пристроях, на периферії та в хмарі.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD