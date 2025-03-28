Lenovo анонсує старт продажів в Україні ноутбуків класу Copilot+ PC - ThinkPad Aura Edition

28 марта 2025 г., 15:14

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Компанія Lenovo анонсує старт продажів в Україні нового покоління ноутбуків серії ThinkPad – Lenovo ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition.

Як зазначається, нові ноутбуки завдяки інноваційній конструкції, високій продуктивності та інтелектуальним функціям стануть ідеальним вибором для професіоналів, які цінують потужність, мобільність і стиль.

ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition — ноутбуки нового покоління зі штучним інтелектом класу Copilot+ PC у максимальній конфігурації оснащені процесором Intel Core Ultra 7 2nd gen, що поєднує високу продуктивність із покращеними можливостями АІ та графіки Intel Arc. Завдяки інтегрованому AI-модулю Intel AI Boost (до 48 TOPS) та загальній продуктивності до 118 TOPS, він забезпечує швидку обробку завдань, прискорену генерацію контенту та ефективну роботу в багатозадачному режимі.

Завдяки оперативній пам'яті LPDDR5x-8533 до 32 ГБ та накопичувачу об'ємом до 2 ТБ SSD M.2 2242, ноутбуки мають високу продуктивністьі та швидкотьі у роботі навіть з найскладнішими завданнями.

У максимальних конфігураціях ThinkPad X9-14 Aura Edition з діагоналлю в 14-ть дюймів та ThinkPad X9-15 Aura Edition з діагоналлю в 15-ть дюймів, оснащені 2.8K OLED-дисплеєм (WUXGA) яскравістю 500 ніт, 120 ГГц з технологією антиблікового покриття, 100% DCI-P3, Dolby Vision. Зокрема, звукова система Dolby Atmos створює ефект глибокого занурення у звуки, а Dolby Vision додає фільмам яскравих кольорів і приголомшливої чіткості картинки.

ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition першими з ноутбуків лінійки ThinkPad, пропонують альтернативу легендарному червоному TrackPoint – новий тактильний тачпад Haptic Touchpad розміром 80 x 130 мм, що забезпечує підвищену зручність навігації та набору тексту.

Надійність корпусу нових ThinkPad перевірена понад 26 процедурами та 12 методами сертифікації військового класу (MIL-STD 810H). Сам пристрій зібрано та упаковано з використанням перероблених матеріалів: пластику класу PPC, алюмінію та кобальту.

Із вбудованою батареєю на 55 Вт·год в ThinkPad X9-14 Aura Edition та 80 Вт·год в ThinkPad X9-15 Aura Edition, пристрої гарантують подовжений час автономної роботи.

Вага складає всього 1,2 кг у випадку з 14-дюймовою моделлю та 1,4 кг з 15-дюймовою.

Ноутбуки серії Aura Edition пропонують користувачам більший контроль над налаштуванням комп'ютера завдяки використанню розумних режимів – Aura Edition Smart Modes, які швидко адаптуються до потреб користувача.

Shield Mode – захищає конфіденційність користувача за допомогою VPN, блокування екрану та приватних сповіщень.

Attention Mode – допомагає сфокусуватися на роботі, вимикаючи непотрібні сповіщення та блокуючи відволікаючі вебсайти.

Collaboration Mode – забезпечує покращену якість відеодзвінків за рахунок інтелектуального освітлення, розмиття фону та функцій віртуального презентера.

Wellness Mode – стежить за здоров’ям очей і нагадує про необхідність перерв у роботі.

Power Mode – дозволяє вибирати між режимами максимальної продуктивності та енергозбереження.

Інтеграція Copilot+ забезпечує миттєвий доступ до АІ-інструментів: знаходити файли, створювати контент та організовувати завдання, роблячи роботу ефективнішою. У відповідь на голосовий запит, асистент переміщується між програмами та платформами на пристрої користувача. Крім того, цифровий помічник здатний планувати завдання на день, перекладати текст, готувати звіти про зустрічі та робити нотатки під час них.

Продажі новинок стартують з ціною від 84999 грн.

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