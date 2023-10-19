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Латвія допоможе Україні з запуском 5G

19 октября 2023 г., 10:35
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Мінцифри повідомило про підписання меморандуму про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії.

«Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету», повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. «Обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України. Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом», наголосив Михайло Федоров.

Меморандум передбачає 10 напрямів співробітництва. Серед них:
- підтримка відновлення інтернет-інфраструктури;
- робота над запуском 5G;
- підтримка мобільних операторів;
- сприяння інтеграції в ЄС у сфері електронних комунікацій;
- покращення доступу до інтернету на залізничних та автомобільних шляхах України.

Підкреслюється, що співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру.

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