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Kyndryl – новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

Автор – Леонид Бараш, 13 ноября
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В начале ноября IBM завершила обособление своего бизнеса управляемой инфраструктуры в рамках Kyndryl Holdings. Глобальные методы управления услугами новой компании будут поддерживать, в частности, приложения, данные и ИИ; облако; системы IBM в виде мэйнфрейма как услуги; цифровые рабочие места; сеть и периферию, а также безопасность и катастрофоустойчивость.

Kyndryl &ndash; новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

В первой декаде ноября компания провела свой первый виртуальный брифинг для СМИ в Европе и MEA, отметив этим событием свою независимость от IBM. Брифинг открылся докладом президента стратегических рынков Kyndryl Рика Руиза (Rick Ruiz), который отметил, что компания фокусируется на двух объектах: на своих сотрудниках и своих заказчиках.

Докладчик представил краткую информацию о компании. Ее штат сейчас насчитывает 4 тыс. заказчиков и почти 88,5 тыс. сотрудников. Вероятно, Kyndryl - самая большая в мире обособившаяся новая компания. Еще несколько цифр, чтобы понять масштабы вновь образованной структуры — она осуществляет поддержку 45% мировых производителей пассажирских автомобилей, 50% сетей гипермаркетов, половину мировых мобильных соединений.

Kyndryl &ndash; новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

 Рик Руиз отметил, что Kyndryl являлась частью IBM, и этот производитель  имеет для нее большое значение, но компания не намерена ограничиваться лишь им. Kyndryl будет стараться соблюдать баланс между наследием IBM и тем, в чем нуждаются заказчики, а также новыми областями, в которые они движутся. Шесть различных практик формируют сегодня новые партнерские отношения компании, но Kyndryl намерена их удвоить, следуя рынку.

Ход конференции продолжило выступление Тоски Коланджели (Tosca Colangeli), президента Kyndryl в UK и Ирландии. «Как уже упомянул ранее Рик Руиз, компания серьезно подходит к тому, чтобы наилучшим образом обслуживать заказчиков, и направленно осуществляет изменения в партнерских отношениях с ними», отметила она. Далее выступающая поделилась тем, как компания структурируется на уровне региона, чтобы лучше фокусироваться на своих заказчиках. Компания консолидировала свои географические подразделения, сегодня в структуре Kyndryl 10 региональных президентов со значительным опытом в тех регионах, где они работают. Плюс к этому Рик Руиз непосредственно курирует 21 стратегический рынок. Региональные руководители Kyndryl получили больше полномочий, что позволяет им быстрее принимать решения во что инвестировать и с кем сотрудничать. Бизнес компании становится, ориентированным на сервисы для заказчика, а не на продукты. «Наш главный месседж – Kyndryl продолжает предоставлять необходимые сервисы своим заказчикам, обеспечивая непрерывность их бизнеса», заявила Тоска Коланджели. 

Kyndryl &ndash; новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

Далее выступил генеральный менеджер глобального альянса стратегических рынков Kyndryl Сэм Мааталлах (Sam Maatallah), он отметил, что многие стартапы начинают с малого, но в случае с Kyndryl все несколько иначе. Компания со старта работает с тысячами заказчиков по всему миру, улучшая их критические системы, которые, в свою очередь, усиливают глобальную цифровую экономику. Заказчики постоянно находятся под давлением необходимости адаптироваться к изменениям и технологическим трансформациям. «Kyndryl обладает многолетним опытом работы в самых разных индустриях и секторах экономики. И мы можем уверить наших заказчиков, которые только начинают свое цифровое путешествие, что сможем обеспечить их наилучшими и наиболее современными бизнес-решениями, основанными на самых передовых технологиях», заявил Сэм Мааталлах.

Как независимая компания, отделившаяся от IBM, Kyndryl обладает свободой инвестировать в выбранные направления, в то же время расширяя свою экосистему стратегических партнеров и сервис-провайдеров. Например, ранее в облачном направлении, инфраструктурные сервисы часто соединялись с публичным облаком IBM и ее экосистемой. Став независимой, Kyndryl намерена работать с более масштабными экосистемами, используя более широкие возможности различных платформ. Услуги передачи данных являются другим хорошим примером, как компания будет добиваться более высокого уровня сервисов инженерии данных, оркестрации, работы с хранилищами и пр. Нынешняя свобода действий для Kyndryl означает возможность активной работы на растущих рынках, такие как 5G, вычисления на границе сети, облачные вычисления и безопасность. И процесс уже идет полным ходом - более 88 тыс. экспертов компании по всему миру являются обладателями более 250 тыс. специализированных сертификатов. На обучение сотрудников Kyndryl ушло более 3 млн. часов в первой половине 2021 г., причем более половины из этого времени пришлось на различные курсы в области аналитики. За последние 12 месяцев компания удвоила количество сертификатов для таких платформ, как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и других.

 Kyndryl &ndash; новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

Сегодня десятки тысяч сотрудников Kyndryl из инновационных центров готовы использовать свой опыт в проектах заказчиков в регионе ЕМЕА. И как отметил выстуающий, компания активно нанимает в Европе инженеров по разработке архитектур и других специалистов. «Сегодня на фоне растущей сложности ИТ-инфраструктуры вдобавок к требованию необходимых навыков, реальным барьером для цифровой трансформации, как отмечает Gartner, является то, что только половина всех компаний начала свое движение в нужном направлении. Kyndryl располагает всем необходимым, чтобы помочь компаниям в этом процессе», заявил Сэм Мааталлах. Он подчеркнул, что компания управляет более 31 тыс. SLA, достигнув значения 99,8%. Эти отношения в типичном случае длятся много лет, и они укрепляют глубину знаний о заказчиках и партнерах Kyndryl. Все это подчеркивает, что компания имеет большой опыт работы с основными системами и сервисами, которые используются на предприятиях.

«Заказчики доверяют свои данные, свою инфраструктуру, чтобы получать сервисы, которые они ожидают. Фактически, Kyndryl предлагает на рынке критически важную интеллектуальную собственность с помощью более чем 3 тыс. партнеров. Небезынтересно, что компания имеет более 800 заявок на патенты и еще 200 сейчас находятся на рассмотрении», подчеркнул Сэм Мааталлах. «Эти возможности позволяют рассматривать Kyndryl как надежного эксперта в области предоставления решений самого разного уровня и сложности. Kyndryl продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами, чтобы обеспечивать сервисами тысячам заказчиков по всему миру. Мы нацелены на то, чтобы каждый заказчик достигал своей пиковой цифровой производительности сегодня и в будущем», подытожил выступающий.

 

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