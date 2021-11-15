Kyndryl – новое имя известного специалиста в области ИТ-решений

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В начале ноября IBM завершила обособление своего бизнеса управляемой инфраструктуры в рамках Kyndryl Holdings. Глобальные методы управления услугами новой компании будут поддерживать, в частности, приложения, данные и ИИ; облако; системы IBM в виде мэйнфрейма как услуги; цифровые рабочие места; сеть и периферию, а также безопасность и катастрофоустойчивость.

В первой декаде ноября компания провела свой первый виртуальный брифинг для СМИ в Европе и MEA, отметив этим событием свою независимость от IBM. Брифинг открылся докладом президента стратегических рынков Kyndryl Рика Руиза (Rick Ruiz), который отметил, что компания фокусируется на двух объектах: на своих сотрудниках и своих заказчиках.

Докладчик представил краткую информацию о компании. Ее штат сейчас насчитывает 4 тыс. заказчиков и почти 88,5 тыс. сотрудников. Вероятно, Kyndryl - самая большая в мире обособившаяся новая компания. Еще несколько цифр, чтобы понять масштабы вновь образованной структуры — она осуществляет поддержку 45% мировых производителей пассажирских автомобилей, 50% сетей гипермаркетов, половину мировых мобильных соединений.

Рик Руиз отметил, что Kyndryl являлась частью IBM, и этот производитель имеет для нее большое значение, но компания не намерена ограничиваться лишь им. Kyndryl будет стараться соблюдать баланс между наследием IBM и тем, в чем нуждаются заказчики, а также новыми областями, в которые они движутся. Шесть различных практик формируют сегодня новые партнерские отношения компании, но Kyndryl намерена их удвоить, следуя рынку.

Ход конференции продолжило выступление Тоски Коланджели (Tosca Colangeli), президента Kyndryl в UK и Ирландии. «Как уже упомянул ранее Рик Руиз, компания серьезно подходит к тому, чтобы наилучшим образом обслуживать заказчиков, и направленно осуществляет изменения в партнерских отношениях с ними», отметила она. Далее выступающая поделилась тем, как компания структурируется на уровне региона, чтобы лучше фокусироваться на своих заказчиках. Компания консолидировала свои географические подразделения, сегодня в структуре Kyndryl 10 региональных президентов со значительным опытом в тех регионах, где они работают. Плюс к этому Рик Руиз непосредственно курирует 21 стратегический рынок. Региональные руководители Kyndryl получили больше полномочий, что позволяет им быстрее принимать решения во что инвестировать и с кем сотрудничать. Бизнес компании становится, ориентированным на сервисы для заказчика, а не на продукты. «Наш главный месседж – Kyndryl продолжает предоставлять необходимые сервисы своим заказчикам, обеспечивая непрерывность их бизнеса», заявила Тоска Коланджели.

Далее выступил генеральный менеджер глобального альянса стратегических рынков Kyndryl Сэм Мааталлах (Sam Maatallah), он отметил, что многие стартапы начинают с малого, но в случае с Kyndryl все несколько иначе. Компания со старта работает с тысячами заказчиков по всему миру, улучшая их критические системы, которые, в свою очередь, усиливают глобальную цифровую экономику. Заказчики постоянно находятся под давлением необходимости адаптироваться к изменениям и технологическим трансформациям. «Kyndryl обладает многолетним опытом работы в самых разных индустриях и секторах экономики. И мы можем уверить наших заказчиков, которые только начинают свое цифровое путешествие, что сможем обеспечить их наилучшими и наиболее современными бизнес-решениями, основанными на самых передовых технологиях», заявил Сэм Мааталлах.

Как независимая компания, отделившаяся от IBM, Kyndryl обладает свободой инвестировать в выбранные направления, в то же время расширяя свою экосистему стратегических партнеров и сервис-провайдеров. Например, ранее в облачном направлении, инфраструктурные сервисы часто соединялись с публичным облаком IBM и ее экосистемой. Став независимой, Kyndryl намерена работать с более масштабными экосистемами, используя более широкие возможности различных платформ. Услуги передачи данных являются другим хорошим примером, как компания будет добиваться более высокого уровня сервисов инженерии данных, оркестрации, работы с хранилищами и пр. Нынешняя свобода действий для Kyndryl означает возможность активной работы на растущих рынках, такие как 5G, вычисления на границе сети, облачные вычисления и безопасность. И процесс уже идет полным ходом - более 88 тыс. экспертов компании по всему миру являются обладателями более 250 тыс. специализированных сертификатов. На обучение сотрудников Kyndryl ушло более 3 млн. часов в первой половине 2021 г., причем более половины из этого времени пришлось на различные курсы в области аналитики. За последние 12 месяцев компания удвоила количество сертификатов для таких платформ, как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и других.

Сегодня десятки тысяч сотрудников Kyndryl из инновационных центров готовы использовать свой опыт в проектах заказчиков в регионе ЕМЕА. И как отметил выстуающий, компания активно нанимает в Европе инженеров по разработке архитектур и других специалистов. «Сегодня на фоне растущей сложности ИТ-инфраструктуры вдобавок к требованию необходимых навыков, реальным барьером для цифровой трансформации, как отмечает Gartner, является то, что только половина всех компаний начала свое движение в нужном направлении. Kyndryl располагает всем необходимым, чтобы помочь компаниям в этом процессе», заявил Сэм Мааталлах. Он подчеркнул, что компания управляет более 31 тыс. SLA, достигнув значения 99,8%. Эти отношения в типичном случае длятся много лет, и они укрепляют глубину знаний о заказчиках и партнерах Kyndryl. Все это подчеркивает, что компания имеет большой опыт работы с основными системами и сервисами, которые используются на предприятиях.

«Заказчики доверяют свои данные, свою инфраструктуру, чтобы получать сервисы, которые они ожидают. Фактически, Kyndryl предлагает на рынке критически важную интеллектуальную собственность с помощью более чем 3 тыс. партнеров. Небезынтересно, что компания имеет более 800 заявок на патенты и еще 200 сейчас находятся на рассмотрении», подчеркнул Сэм Мааталлах. «Эти возможности позволяют рассматривать Kyndryl как надежного эксперта в области предоставления решений самого разного уровня и сложности. Kyndryl продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами, чтобы обеспечивать сервисами тысячам заказчиков по всему миру. Мы нацелены на то, чтобы каждый заказчик достигал своей пиковой цифровой производительности сегодня и в будущем», подытожил выступающий.

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