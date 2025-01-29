Kvertus запускає «Атлас» - екосистему для захисту від дронів уздовж всієї лінії фронту на 1300 км

Українська компанія Kvertus, виробник антидрон-систем, за підтримки Brave1 і міжнародних партнерів провела презентацію надзвичайно масштабного проєкту.

Проєкт «Атлас» покликаний створити екосистему для захисту від ворожих дронів уздовж всієї лінії фронту понад 1300 км. Екосистема об'єднає розроблені Kvertus засоби виявлення та придушення дронів, які, наразі є нашими найкращими досягненнями та перевершують за ефективністю відомі аналоги.

Мета проекту - захистити військових на передовій, а також цивільних і військових у близькій до передової зоні.

"«Атлас» містить першу українську систему виявлення, яка перехоплює ворожі цілі на дистанції до 30 км, та інноваційну технологію боротьби. Вона блокує управління дроном ще на рівні обміну даними, це набагато ефективніше, ніж звичайні «шумові» РЕБ", проінформував Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації..

"Зараз компанія працює над залученням інвестицій, уже за кілька місяців представить розробку в Лондоні міжнародним інвесторам. Завдяки Brave1 компанія отримала доступ до військової експертизи, демонстрацій, тестування розробки, а також оборонний кластер допоміг Kvertus зробити всі необхідні кроки, щоб отримати кодифікацію. Як результат очікуємо, що вже із червня розпочнеться впровадження «Атласу» для захисту Сил оборони", зазначив міністр.

"«Атлас» потребує участі якомога більшої кількості партнерів та однодумців, котрі підтримають його інформаційно, емоційно, фінансово.Тож долучайтеся! Об'єднаймо зусилля задля надважливої справи! Усім нам до снаги стати тими, хто тримає небо над Силами оборони, подібно до Атласа з давньогрецької міфології. Ми зробимо це реальністю!", заявили у компанії Kvertus.