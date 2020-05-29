Кватальный доход Dell зафиксирован на уровне 21,9 млрд долл.

29 мая 2020 г., 15:15

Dell Technologies представила результаты работы в первом квартале своего 2021 финансового года, который завершился 1 мая.



Доход компании составил 21,9 млрд долл., оставшись на уровне того же периода в прошлом году. Операционная прибыль при этом выросла на 28% до 702 млн долл.



Подразделение Dell Infrastructure Solutions Group, которое отвечает за сервера, сетевые решения и СХД, зафиксировало выручку на уровне 7,6 млрд долл. и ее сокращение на 8% в годовом измерении.



Dell Client Solutions Group, отвечающее за производство ПК, продемонстрировало увеличение выручки на 2% до 11,1 млрд долл. Причем в решениях для корпоративного рынка был отмечен рост на 4% до 8,6 млрд долл., а продажи в потребительском секторе просели на 5% до 2,47 млрд долл.



По заявлению руководства компании на распределение продаж повлияло изменение спроса в условиях пандемии. Основные расходы приходились на обеспечение удаленной работы и непрерывности бизнеса. Зачастую это происходило за счет бюджетов, которые в обычных условиях тратились бы на развитие инфраструктуры.

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