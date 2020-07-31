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Квартальный оборот Amazon вырос на 40% - до рекордных 88.9 млрд долл.

31 июля 2020 г., 20:56

Компания Amazon сообщила о результатах по итогам второго квартала 2020 года.

Квартальный доход вырос до рекордных показателей - 88.9 млрд долл., прирост по сравнению с 2019 г. составил 40%. Аналитики предполагали, что будет 81,53 долл. При этом сама компания зарезервировала 4 млрд долл. на непредвиденные траты, связанные с COVID-19.

Чистая прибыль за второй квартал составила 5.2 млрд долл., тогда как год назад была на уровне 2,6 млрд долл. Этот показатель стал самым высоким за всю 26-летнюю историю компании.

Продажи в Северной Америке выросли на 43% до 55,4 млрд долл., тогда как за во всем остальном мире рост составил 38% до 22,7 млрд долл.

Чтобы удовлетворить растущий спрос в период карантина компания была вынуждена нанять на работу дополнительно 175 тыс. новых сотрудников, из которых 125 тыс. будут переведены в штат.

Продажи Amazon Web Services преодолели планку в 10 млрд долл. достигну 10.8 млрд долл. И это даже при том, что рост несколько замедлился — он составил 29%, т. е. был самый низкий за последние три года.


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