Квартальный объем мирового рынка достиг 65 млн ПК

10 июля 2020 г., 17:45

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Предварительные подсчеты Gartner говорят о 64,8 млн традиционных компьютеров, отгруженных на мировой рынок во второй календарной четверти года. После существенного провала в начальном квартале, вызванного, преимущественно, нарушениями в цепочках поставок, рынок вернулся к росту.

Lenovo завершила квартал на первой позиции. Рост в размере 4,2% во многом стал следствием двузначного роста поставок в EMEA и уверенного роста спроса на портативные решения. Благодаря высокому росту продаж HP, которой удалось восстановиться после серьезных сбоев в цепочках поставок компонентов, оба вендора совместно сумели оставить за собой половину мирового рынка. Годом ранее за ними было 46,6%. Впервые с начала 2016 г. спадом в поставках отчиталась Dell. Результаты вендора просели во всех регионах за исключением EMEA и Японии. Наиболее глубокий провал (-20% «YoY») был зафиксирован в Японии.

Поставки настольных систем, ноутбуков и ультрамобильных премиум-продуктов (без учета хромбуков и iPad) в страны EMEA показали лучший за последние десять лет — в натуральном выражении результат предыдущего года был улучшен на 20%.

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