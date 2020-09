Квартальный доход Adobe вырос до 3,23 млрд долл., из которых подписка приносит 3 млрд долл.

17 сентября 2020 г., 13:15

+11

голос Tweet

Компания Adobe представила итоги третьего квартала своего 2020 финансового года.



Квартальные продажи выросли на 14% в годовом измерении до 3,23 млрд долл. (были 2,83 млрд долла.). Аналитики ожидали показатель в пределах 3,16 млрд долл.



Чистая прибыль достигла почти миллиарда - 955 млн долл., при том что год назад за тот же период была 793 млн долл.



Elsewhere on the balance sheet, Adobe said subscription revenue increased to $3 billion. The company's product revenue fell from $157 million in Q3 2019 to $109 million in the current quarter, and services and support revenue dropped to $116 million.



По заявлению Adobe подписки уже приносят компании в квартал 3 млрд долл, хотя год назад этот показатель составлял 2,5 млрд долл. Доход от продаж коробочных продуктов до 109 млн долл. с прошлогодних 159 млн долл. Заработок от поддержки и сервиса снизился до 116 млн долл.



Доход от Digital Media составил 2.34 млрд долл., причем на Creative Cloud пришлось 1,96 млрд долл. Направление Digital Experience уже приносит 838 млн долл., а Document Cloud - 375 млн долл. .



После сообщения квартальных результатов акции Adobe выросли почти на 5%, правда, затем вернулись на прежний уровень. На данный момент капитализация компании составляет 228,32 млрд долл. при стоимости ценных бумаг 476 долл и с момента, когда 20 февраля они резко обвалились, их цена выросла почти на 100 долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации