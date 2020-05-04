Квартальные результаты Apple, второй квартал 2020 г.

4 мая 2020 г., 16:15

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Давненько я не брал в руки клавиатуру для написания текста в блоге. Поэтому исправляюсь и пишу о результатах квартала, которые опубликовала Apple. Речь идет о втором квартале финансового 2020 г., который закончился 28 марта (да-да, именно 28 марта, а не 31). О результатах первого квартала можно почитать тут, а о втором квартале год назад – тут.

Компания сообщила о квартальном доходе в размере 58,3 млрд долл, что на 1% больше этого показателя год назад. В принципе, учитывая происходящее в мире, одного этого показателя должно быть достаточно, чтобы охарактеризовать то, как прошел этот квартал для Apple (неплохо прошел). Прибыль компании составила 11,2 млрд долл. Но надо учитывать, что финансовый кризис, вызванный эпидемий COVID-19, в мире активно начал развиваться в марте, поэтому большинство показателей квартала, скорей всего, были сформированы в первые два месяца квартала. На звонке с инвесторами Тим Кук упоминал, что продажи в Китае сильно просели в феврале, в марте началось восстановление, и уже в апреле спрос начал выходить ближе к нормальному уровню. С учетом проседания выручки по Китаю на 8%, продажи в январе, похоже, били все возможные рекорды, пока не началось известно что.

Кроме того, Apple воздержалась от публикации каких-либо прогнозов на следующий год (что на данный момент является нормальной практикой для практически всех крупных компаний – предсказать, что именно будет происходить, очень сложно). Мне кажется, это может также быть подтверждением, что в следующем квартале показатели роста будут отрицательными, хотя буду рад ошибиться. Впрочем, на звонке Тим Кук уточнил без конкретных чисел, что компания ожидает улучшения тренда роста продаж iPad и Mac, а вот рост выручки по категориям iPhone и носимой электроники будет снижаться.

Доход по группе «iPhone» составил 28,96 млрд долл, год назад доход по iPhone составлял 31,05 млрд долл.

По оценкам экспертов, этот объем может означать около 38-42 млн проданных устройств. Тим Кук сказал, что ожидает, что iPhone SE будет привлекать в экосистему пользователей Android, поскольку при его цене этот смартфон быстрее самых мощных смартфонов на Android. Всего доход по категории iPhone составил 50% от общего дохода компании.

Продажи компьютеров Мак в этом квартале почти не упали: доход составил 5,35 млрд долл против 5,51 млрд год назад. Подозреваю, что новый MacBook Air тянет на себе продажи Маков. Доходы от продаж планшетов iPad снизились до 4,36 млрд долл против 4,87 млрд долл год назад, а вот доходы от категории «Носимая электроника» выросли до 6,28 млрд долл против 5,12 млрд долл год назад. Похоже, что все хотят Apple Watch и AirPods, и вот результат. По словам финансового директора Лука Маэстри, «носимый сегмент» Apple теперь мог бы войти в список Fortune 140, что намекает на объем дохода на уровне 22 млрд долл в год.

Кроме своих привычных гаджетов, Apple отгрузила 7,5 млн защитных экранов для лиц, которые компания производит для здравоохранения. На данный момент компания отгружает около 1 млн экранов в неделю.

Ну и сервисы как обычно: 13,34 млрд долл дохода против 11,45 млрд долл год назад. У компании 515 млн пользователей с платными подписками на платформе, а о количестве пользователей iPhone Тим Кук лишь сказал, что «база пользователей поставила рекорд по количеству». Интересно, что в январе прошлого года Apple говорила о 900 млн пользователей iPhone. С тех пор Apple продала более 200 млн iPhone, что должно означать пользовательскую базу больше 1 млрд пользователей. Странно, что на конференц-звонке Тим Кук не стал озвучивать такое красивое число. Зато на этом звонке гендиректор Apple рассказал о рекордах активности, которые показывают FaceTime и iMessage, что ожидаемо во время карантина. У Apple News 125 млн. подписчиков (интересно, это те, кто платит за них деньги?)

О других новостях компании. Поставки комплектующих для производства восстановились к концу марта, а в пределах первой половины мая компания ожидает открытия розничных магазинов в странах Европы и в Австралии. Также Кук несколько оптимистично предположил, что к концу первой половины мая, возможно, откроются и некоторые магазины в США. Онлайн-розница ставит рекорды продаж, но Тим Кук говорит, что людям нравится оффлайн-шоппинг, и он надеется, что люди придут потом и в оффлайн-ритейл.

Конференция разработчиков WWDC 2020 в виртуальной форме все еще планируется на вторую половину этого квартала (июнь, видимо).

У Apple на балансе $193 млрд долл в виде денежных средств и их эквивалентов, а также в виде различных рыночных ценных бумаг. Если исключить кредиты, у компании чистые денежные запасы составляют 83 млрд долл. Кроме этого, Apple активно выкупала акции на протяжении этого квартала, и всего к концу этого квартала за семь лет сократила количество акций в обороте примерно на треть:

Квартальные результаты Apple, второй квартал 2020 г.

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