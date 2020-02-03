Квартальные результаты Apple, первый квартал 2020 года

3 февраля 2020 г., 15:52

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Apple анонсировала вчера результаты первого квартала 2020 финансового года, который закончился 31 декабря 2019 года. Главное, что достаточно знать об этом квартале — это рекордный квартал по доходу компании за всю историю Apple — доход составил 91,8 млрд долларов. Это на 9% выше, чем такой же показатель в аналогичном квартале год назад. Чистая прибыль компании в этом квартале составила 22,2 млрд долларов.

Интересно, что Apple смогла побить свой собственный прогноз — 4 месяца назад компания прогнозировала доход в размере от 85,5 до 89,5 млрд долларов. В следующем квартале Apple ожидает доход в размере 63-67 млрд долларов. Такой разброс компания объясняет неопределенностью с коронавирусом в Китае, но прогноз при этом эту неопределенность учитывает. Сам прогноз достаточно высокий, ранее доход в этот квартал в разные годы составлял:

2015: $58 млрд

2016: $50,6 млрд

2017: $52,9 млрд

2018: $61,1 млрд

2019: $58 млрд

Далее немного данных о квартале и комментариев о них. Официальные данные можно посмотреть в консолидированной отчетности компании.

iPhone

Доход от продаж iPhone составил почти 56 млрд долл (55,96 млрд), что на 8% выше, чем в аналогичном квартале год назад. Спрос на iPhone был настолько высоким, что доля дохода от продаж iPhone опять существенно выросла, до 61% от общего дохода компании. iPhone 11 лидировал в продажах каждую неделю этого квартала, а тройка самых продаваемых моделей — это флагманы этого (прошлого?) года: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Благодаря очень агрессивной политике по продвижению трейд-ин, количество сданных в магазины Apple iPhone увеличилось вдвое (еще бы, реклама trade-in в последний год практически везде). По некоторым оценкам, компания продала около 76-77 млн iPhone с ASP (средней ценой продажи) в районе 732 долларов. Рынок принял новые модели с распростертыми объятиями.

Сервисы

Доход от сервисов компании в этом квартале составил 12,7 млрд долл, а рост доходов от сервисов составил 17% по сравнению с годом назад.

Ранее Apple планировала к концу 2020 года достигнуть показателя в 500 млн платных подписок, а сейчас пересмотрела эту цель до 600 млн. Похоже, что компания прогнозирует хорошую конверсию подписчиков сервиса Apple TV+, который пока что практически всем пользователям, купившим хоть какое-то устройство у Apple, раздается бесплатно. Количество подписчиков, даже бесплатных, которые подписались на ATV+, Apple не раскрывает. Apple Music, количество подписчиков которых Apple также не раскрыла, поставила рекорд по доходу в этом квартале (iCloud, Apple Care — тоже).

Маржинальность категории сервисов составила 64%. С учетом того, что средняя маржа компании в квартале около 38%, отдельные комментарии про “дешевые комплектующие, маржа 200%” выглядят весьма глупо.

По платежной системе Apple Pay количество транзакций на уровне 15 млрд в год, что на самом деле вроде как и не много, если вспомнить, что база активных устройств составляет 1,5 млрд штук (об этом ниже). То есть в среднем на одно устройство приходится 10 транзакций в год, что, будем откровенны, просто мало.

Mac

Доход от продаж компьютеров Мак составил 7,2 млрд долл, что на 3% ниже, чем год назад. Половина покупателей компьютеров в этом квартале — новые пользователи. А больше про Мак как-то и нечего сказать.

iPad

Доход от продаж планшетов iPad составил 6 млрд долл, что на 11% ниже, чем год назад. С iPad та же история, что и у Маков: половина покупателей компьютеров в этом квартале — те, кто раньше не пользовался iPad. Несмотря на то, что линейка на данный момент весьма хорошая и понятная по возможностям, в этом квартале показатели снизились. Объяснить это можно тем, что в прошлом году iPad Pro сильно улучшил показатели квартала (22% роста).

Носимая и домашняя электроника

Доход составил 10 млрд долл, а рост дохода в этой группе составил 37%! Вот уже 10 кварталов эта категория показывает стабильный рост выше 30% (рост именно в “носимой” электронике, то есть только часы и наушники, составил 44%). Доход по этой категории делает её “компанией списка Fortune 150”, как говорили представители Apple во время звонка (сейчас на 150 месте в списке компания Broadcom с выручкой в почти 21 млрд долларов в год.). Скорей всего, большую долю роста в этой категории составили невероятно популярные наушники AirPods (еще бы, я уже потерял две пары AirPods Pro, и пришлось покупать снова. Тащу на себе всю категорию!). Интересно, что это первый квартал, в котором эта категория превысили объемы продажи компьютеров Мак.

75% покупателей Apple Watch — новые пользователи, скорей всего, привлеченные низкой ценой (199 долларов) за Apple Watch Series 3. Apple говорит, что в этом квартале испытывала некоторые проблемы производства и поставок достаточного количества Apple Watch и AirPods, так что показатели могли быть еще выше. В этом квартале поставки Apple Watch Series 3 должны стабилизироваться, а вот с поставками AirPods стабилизации ждать пока не стоит (если заказать AirPods Pro сегодня, поставку обещают 26 февраля!).

Другое

– В связи с коронавирусом в Китае компания закрыла один магазин Apple Store, а также заметила снижение трафика в других магазинах.

– Двухзначный рост дохода по категориям iPhone, сервисов и носимой электроники в Китае, и все это на фоне торговой войны между Китаем и США, конкуренции с местными игроками и всяких других обстоятельств.

– Во время звонка с инвесторами и аналитиками Тим Кук сказам, что активная база устройств в квартале росла во всех регионах, и теперь составляет 1,5 млрд устройств Apple (iPhone, iPad, компьютеры, часы и прочие устройства). С такими темпами роста этот показатель достигнет 2 млрд в 2025 году.

– Объем денежных запасов компании составляет 207 млрд долл, из которых еще нужно вычесть задолженность Apple. Чистые запасы на балансе компании составляют жалкие 99 млрд долларов. Тьфу.

PS за последние 7 лет Apple выкупила своих акций на 319 млрд долларов. Раздает деньги акционерам как может, и все равно никак не может закрыться.

Квартальные результаты Apple, первый квартал 2020 года

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