Квартальний виторг Micron зріс на 84% до 8,7 млрд дол.

20 декабря 2024 г., 9:35

0

Tweet

Прогноз Micron Technology на поточний квартал виявився дещо гіршим за очікування, що призвело до падіння акцій компанії під час торгів у четвер - на 14%.

Щодо третього кварталу, то компанія повідомила про прибуток у розмірі $1,79 за акцію, що перевищило консенсус-оцінку Уолл-стріт у $1,76 за акцію.

Виторг за звітний період зріс на 84% порівняно з попереднім роком, до 8,7 млрд дол., що відповідає прогнозам аналітиків.

Загалом, чистий прибуток Micron за квартал склав 1,87 млрд дол., що є значним покращенням порівняно зі збитками у розмірі 1,23 млрд дол., які компанія зазнала за аналогічний період минулого року.

Проте інвесторів набагато більше турбували прогнози Micron на наступний квартал, які виглядали не так добре. Компанія планує отримати 7,7-8,1 млрд дол., що значно менше за оцінку аналітиків у 8,9 млрд дол.

Під час телефонної конференції з аналітиками керівники Micron пояснили перспективи повільнішим, ніж очікувалося, циклом оновлення персональних комп'ютерів, а також низкою активністю на автомобільних і промислових ринках. В цілому кон'юнктура ринку NAND слабша, ніж очікували у компанії, прогнозується значне коригування запасів її клієнтами.

Виручка від продажів HBM зросла більш ніж удвічі за квартал. Крім того, валовий прибуток, пов'язаний з цими продуктами значно збільшився, зазначають у компанії.

У Micron вважають, що продажі на загальному ринку HBM перевищать 30 млрд дол. у 2025 календарному році, в порівнянні з прогнозом у 25 млрд дол., який надали у вересні.

Зростання продажів мікросхем HBM означає, що більше половини доходу Micron припадає на сегмент центрів обробки даних, що сталося вперше.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet