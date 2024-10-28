Квартальний виторг Western Digital зріс на 9%, а операційний прибуток - на 244%

28 октября 2024 г., 17:29

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Компанія Western Digital опублікувала фінрезультати за перший квартал свого 2025 фінансового року.

Загальний виторг компанії зріс на 9% до 4,10 мільярда доларів, в порівнянні з прогнозом в 4,12 мільярда доларів.

А дохід від хмарного напрямку послідовно збільшився на 17% до 2,21 мільярда доларів.

Операціний прибуток за рік зріс на 244% до 742 млн дол. (з 216 млн дол.

Бум штучного інтелекту сприяв відновленню попиту на мікросхеми пам'яті, оскільки провайдери хмарних сервісів будують інфраструктуру для підтримки нових додатків.

«Результати діяльності Western Digital у першому фінансовому кварталі демонструють нашу прихильність до операційної досконалості та дисциплінованих капіталовкладень. Ми орієнтуємось на довготривалу якість та надійність, що ґрунтується на провідних галузевих інноваціях та диверсифікованому портфоліо, - зазначив Девід Геклер (David Goeckeler), генеральний директор компанії Western Digital. - Сила нашого диверсифікованого портфоліо продуктів демонструється швидкою появою твердотільних накопичувачів корпоративного класу, які стали основою зростання нашого бізнесу по цьому напрямку. Активності у сегменті жорстких базуються на технології UltraSMR, яка забезпечує найвищу в галузі ємність жорстких дисків з неперевершеною надійністю, якістю та продуктивністю. Посилення циклу обробки даних у завданнях штучного інтелекту збільшує попит на наші рішення флеш-пам'яті та жорстких дисків, їхнє впровадження продовжує зростати».

Компанія очікує, що у другому кварталі дохід буде у діапазоні від 4,20 млрд до 4,40 млрд дол.

Після анонсу результатів Western Digital, її акціє зросли на 9%, а капіталізація склала 24,33 млрд дол.

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