Квартальний виторг Seagate зріс на 49,5% до 2,33 млрд дол.

24 января 2025 г., 14:35

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Seagate Technology повідомляє про фінансові результати за другий фінансовий квартал 2025 року

Компанія Seagate Technology повідомила про фінансові результати за другий фінансовий квартал, що завершився 27 грудня 2024 року.

«Компанія Seagate завершила календарний 2024 рік на сильній ноті, оскільки ми послідовно збільшували дохід, валовий прибуток і прибуток на акцію у кожному кварталі року. Наші результати демонструють структурні покращення в бізнесі та нашу зосередженість на створенні цінності в умовах поліпшення попиту, про що свідчить найвищий за десятиліття показник валового прибутку в грудневому кварталі», - говорить Дейв Мослі (Dave Mosley), генеральний директор компанії Seagate.

Виторг компанії за звітний період зріс на 49,5% у річному обчисленні до 2,33 мільярда доларів. А прибуток на акцію не за GAAP склав 2,03 долара - це значне покращення порівняно з 0,12 долара у тому ж кварталі минулого року.

У другому фінансовому кварталі компанія отримала 221 млн дол. грошового потоку від операційної діяльності, 150 млн дол. вільного грошового потоку та повернула акціонерам 148 млн дол. капіталу у вигляді щоквартальних дивідендів. Станом на кінець кварталу грошові кошти та їх еквіваленти становили 1,2 млрд дол., а в обігу перебувало 212 млн випущених звичайних акцій.

Рада директорів компанії оголосила щоквартальні грошові дивіденди в розмірі $0,72 на акцію, які будуть виплачені 2 квітня.

Компанія прогнозує, що у третьому фінансовому кварталі 2025 року дохід складе 2,1 млрд дол., плюс-мінус 150 млн дол. Розбавлений прибуток на акцію за не-GAAP досягне $1,70, плюс-мінус $0,20.

«Ми вдосконалюємо нашу технологічну дорожню карту, щоб задовольнити зростаючу потребу наших клієнтів у масштабованих, економічно ефективних і стійких рішеннях для зберігання даних в епоху штучного інтелекту. У грудні ми почали надавати продукти Mozaic на базі HAMR нашому провідному хмарному клієнту, і вже доступні зразки ємністю до 36 терабайт. Забігаючи наперед, ми вважаємо, що компанія має чудові можливості для забезпечення прибуткового зростання у 2025 фінансовому році», - підсумував Мослі.

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