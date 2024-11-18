Квартальний виторг Lenovo зріс на 24% у річному обчисленні до 17,9 млрд дол.

18 ноября 2024 г., 17:30

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Lenovo Group оголосила результати другого кварталу свого 2024/25 фінансового року.

Повідомляється про значне збільшення чистого прибутку, зростання доходів у річному обчисленні вже 4-й квартал поспіль, а також про значне двозначне зростання доходів усіх бізнес-груп.

Виторг групи зріс на 24% у річному обчисленні до 17,9 млрд дол.

Чистий прибуток збільшився на 48% у річному обчисленні до 404 млн дол. При цьому частка доходів, не пов'язаних з персональними комп'ютерами, зросла на п'ять пунктів у річному обчисленні до 46%.

Зазначається, що стратегія гібридного АІ та багаторічні інвестиції в дослідження та інновації приносять свої плоди: перша черга ПК зі штучним інтелектом, запущена в Китаї в травні 2024 року, вже досягла двозначної частки в загальному обсязі поставок ноутбуків на китайському ринку. Нещодавній запуск комп'ютерів зі штучним інтелектом на світовому ринку за допомогою Lenovo AI Now також був сприйнятий позитивно. Що стосується корпоративного АІ, група використовує свою гібридну інфраструктуру повного стека, а також Lenovo Hybrid AI Advantage, щоб скористатися можливостями зростання.

Інвестиції в дослідження і розробки зросли на 10%, у порівнянні з минулим роком - до 548 млн дол.

Рада директорів Lenovo оголосила проміжні дивіденди в розмірі 8,5 гонконгських центів на акцію.

«Минулого кварталу ми досягли сильного, стійкого та прискореного зростання, ознаменувавши ще один період збільшення доходів у всіх бізнес-групах. Цей значний імпульс обумовлений нашою чіткою стратегією, інвестиціями в інновації, операційною досконалістю та глобальною присутністю, а також нашою прихильністю до гібридного АІ, де ми продовжуємо зміцнювати нашу ринкову диференціацію та лідерство в галузі. Заглядаючи в майбутнє, ми впевнені, що наші постійні інноваційні досягнення в галузі гібридного АІ продовжать прискорювати зростання і прибутковість», заявив голова та генеральний директор компанії Юаньцін Ян (Yuanqing Yang).

Intelligent Devices Group (IDG) продемонструвала сильний квартал з двозначним зростанням доходів у річному обчисленні на 17% до 13,5 млрд дол.

Підкреслюється, що підрозділ ПК розширив своє лідерство на ринку до майже 24%, збільшивши відрив від гравця номер два до чотирьох пунктів. А а ПК зі штучним інтелектом досягли двозначної частки в загальному обсязі поставок ноутбуків Групи на китайському ринку.

Підрозділи смартфонів і планшетів продемонстрували високі двозначні темпи зростання доходів - на 43% і 19% у річному обчисленні відповідно, причому гіперзростання продажів смартфонів спостерігалося на ринках Північної Америки, Європи, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Очікується, що ринок ПК поступово відновлюватиметься і увійде в новий цикл оновлення завдяки комп'ютерам зі штучним інтелектом, поступово зростаючи, щоб до 2027 року становити близько 80% ринку комп'ютерної індустрії.

Очікується, що новий розвиток технологій АІ також сприятиме оновленню ринку смартфонів.

Завдяки потужному розвитку хмарних технологій та відновленню корпоративного бізнесу, Infrastructure Solutions Group (ISG) встановила новий квартальний рекорд, збільшивши дохід на 65% у порівнянні з минулим роком до 3,3 млрд дол.

Операційні збитки продовжували скорочуватися, і бізнес-група вийшла на беззбитковість.

Сукупний дохід від продажів систем зберігання даних, програмного забезпечення та послуг зріс на 35% у річному обчисленні до рекордного рівня. Дохід від продажів серверів з рідинним охолодженням Lenovo Neptune зріс на 48% у річному обчисленні.

ISG продовжить зміцнювати бізнес-модель для підприємств і малого та середнього бізнесу, включаючи спрощення портфелів і вдосконалення операцій, а також диверсифікацію клієнтів постачальників хмарних послуг. Підрозділ продовжить диференціацію за допомогою своєї провідної в галузі технології рідинного охолодження, щоб задовольнити зростаючі вимоги до продуктивності та енергоефективності робочих навантажень штучного інтелекту. Крім того, ISG продовжить розвивати ключові стратегічні партнерства для розробки гібридних інфраструктурних рішень для АІ.

Група рішень і послуг (SSG) також продовжила серію двозначного зростання доходів до 14 кварталів поспіль, отримавши дохід у розмірі 2,2 мільярда доларів та операційну маржу на рівні 20%.

Доходи від керованих послуг та послуг з розробки проектів і рішень зросли на три пункти порівняно з минулим роком і склали майже 60% від загального доходу SSG.

Значного зростання також досягли такі популярні пропозиції компанії, як рішення для цифрових робочих місць, гібридні хмарні технології та рішення для сталого розвитку.

Очікується, що протягом наступних трьох років світовий ринок ІТ-послуг буде стабільно зростати двозначними цифрами, а послуги АІ зростатимуть більш ніж удвічі швидше, ніж ринок загалом, і стануть основним рушієм ринку ІТ-послуг.

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