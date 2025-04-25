Квартальний виторг Intel впав на 0,4% до 12,67 млрд дол.

25 апреля 2025 г., 9:35

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Intel оприлюднила результати першого кварталу, які перевершили очікування аналітиків.

Результати компанії у порівнянні з консенсус-прогнозами LSEG показують, що прибуток на акцію склав 13 центів (скоригований) проти прогнозованого 1 цента.

Квартальна виручка впала на 0,4% у річному вимірі до 12,67 млрд дол., але виявилася більше прогнозованих 12,3 млрд дол.

Intel прогнозує дохід на поточний квартал у розмірі 11,8 млрд дол. (середина діапазону), що нижче середньої оцінки аналітиків у 12,82 млрд дол. Компанія заявила, що прибуток буде нульовим, тоді як аналітики очікували прибуток у 6 центів на акцію.

За словами представників Intel, прогноз на другий квартал відображає підвищену невизначеність, пов'язану з макроекономічним середовищем.

За перший квартал Intel повідомила про чистий збиток у розмірі 0,8 млрд дол., або 19 центів на акцію, через зростання собівартості продажів та списання активів. Для порівняння, торік компанія отримала чистий прибуток у 2,7 млрд дол., або 63 центи на акцію.

Це перший фінансовий звіт виробника мікрочіпів з моменту призначення Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan) генеральним директором у березні, після того як Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) пішов у відставку в грудні під тиском членів ради директорів та інвесторів. Період керівництва Гелсінгера відзначився нездатністю компанії ефективно конкурувати у сфері штучного інтелекту та спробами вийти на ринок виробництва напівпровідників для інших компаній, включаючи конкурентів.

У четвер Intel оголосила про плани скорочення операційних і капітальних витрат, усунення управлінських рівнів для підвищення ефективності. Компанія очікує 17 млрд дол. операційних витрат цього року, що менше від попереднього прогнозу в 17,5 млрд дол., і планує капітальні витрати в розмірі 18 млрд дол., що теж нижче попереднього прогнозу в 20 млрд дол.

Фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner) повідомив CNBC, що скорочення операційних витрат включатиме звільнення працівників, особливо керівників, хоча точна кількість скорочень ще не визначена.

"Перший квартал був кроком у правильному напрямку, але швидких рішень немає, оскільки ми працюємо над поверненням на шлях збільшення частки ринку та забезпечення сталого зростання", – заявив Тан.

Інвестори Intel сподіваються, що Тан зможе відродити компанію, яка втрачає частку ринку в основному бізнесі процесорів і не має конкурентоспроможного чіпу для АІ, щоб протистояти Nvidia, яка домінує в цьому швидкозростаючому секторі. Голова Intel вже почав формувати свою команду, призначивши минулого тижня Сачіна Катті (Sachin Katti), який раніше очолював мережевий підрозділ, головним технологічним директором і керівником напрямку АІ.

Підрозділ центрів обробки даних Intel повідомив про продажі за квартал у розмірі 4,1 млрд дол., що на 8% більше порівняно з минулим роком.

Інший великий бізнес компанії, чіпи для ПК, що звітує в рамках Client Computing Group, показав падіння на 8% у річному обчисленні до 7,6 млрд дол..

Foundry-бізнес Intel, що розвивається, повідомив про дохід у 4,7 млрд дол., хоча більшість цих продажів надходить від інших підрозділів самої Intel.

Акції компанії після анонсу результатів впали на 7% під час торгів після закриття основної сесії.

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