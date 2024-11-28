Квартальний виторг HP зріс на 1,7% до 14,1 млрд дол.

28 ноября 2024 г., 16:55

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Компанія HP надала дані по результатах за четвертий квартал свого фінансового року.

Виторг за означений період зріс на 1,7% до 14,1 мільярда доларів, порівняно з прогнозом аналітиків у 13,99 мільярда доларів.

Чистий дохід від продажу персональних компʼютерних систем склав 9,6 млрд дол., що на 2% більше, ніж рік тому, з операційною маржею 5,7%. Чистий дохід напрямку споживчих ПК знизився на 4%, а від комерційних систем зріс на 5%. Загальна кількість одиниць продукції зросла на 1%, при цьому кількість одиниць споживчої продукції знизилася на 3%, а комерційної - зросла на 4%.

Чистий дохід від систем друку склав 4,5 млрд дол., що на 1% більше, ніж рік тому, з операційною маржею 19,6%. Чистий дохід від споживчого напряму тут зріс на 3%, а від комерційного - знизився на 1%.

Традиційні виробники ПК борються з м'яким попитом після буму під час пандемії. ПК зі штучним інтелектом також ще не привернули увагу масового ринку, хоча попит на них зріс у корпоративному та освітньому секторах завдяки компаніям та установам, які прагнуть оновити свої пристрої.

За словами аналітика Gartner Мікако Кітагави (Mikako Kitagawa), комп'ютери зі штучним інтелектом не збільшили загальний попит на ПК, оскільки «покупці ще не побачили їхніх очевидних переваг».

За даними дослідницької компанії IDC, глобальні поставки традиційних ПК у третьому кварталі знизилися на 2,4% до 68,8 мільйона.

«Ви побачите, як ми розширюємо наше портфоліо ШІ в персональних комп'ютерах. Ми також збираємося представити нову функцію АІ в Print (сегмент друку) ... ми представимо нове сімейство систем відеоконференцій», - сказав генеральний директор HP Енріке Лорес (Enrique Lores) в інтерв'ю агентству Reuters.

HP очікує, що скоригований прибуток на акцію в першому кварталі складе від 70 до 76 центів, що нижче прогнозу аналітиків у 85 центів, свідчать дані, зібрані LSEG.

На 2025 фінансовий рік HP прогнозує скоригований прибуток між $3,45 і $3,75 на акцію, при цьому середній показник збігається з оцінками.

Прогноз прибуток у першому кварталі нижче очікувань Уолл-стріт, що свідчить про стійкий нестабільний попит на ринку персональних комп'ютерів. Це призвело до падіння акцій компанії на 8% на біржових торгах.

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