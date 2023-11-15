Квартальний виторг Foxconn впав на 12% до 47,71 млрд дол., але прибуток зріс на 11% до 1,3 млрд дол.

15 ноября 2023 г., 14:25

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Виробник пристроїв для Apple компанія Foxconn (Hai Precision Industry) зафіксувала несподіване зростання прибутку в третьому кварталі на 11,27%.

Чистий прибуток за липень-вересень склав 43,1 млрд тайваньських доларів (1,3 млрд дол.), що перевищило ринкові прогнози.

І це попри різке падіння виторгу на 12%, яке відбувалося другий квартал поспіль. Компанія повідомила про продажі у третьому кварталі 1,543 трильйона нових тайванських доларів (47,71 млрд дол.)

Доходи від інвестицій у дочірні компанії, процентні доходи та прибутки від курсових різниць зросли в чотири рази протягом кварталу, повідомили в компанії.

На 2024 рік найбільший у світі контрактний виробник електроніки має «відносно консервативний і нейтральний» прогноз, заявив голова компанії Янг Лю (Young Liu), додавши, що очікуване зростання ринку на 5% «може бути легко нівельоване геополітичними факторами».

Лю додав, що хоча тайванська компанія і очікувала, що доходи продовжать падати у важливий святковий квартал, її показники, ймовірно, будуть трохи кращими, ніж очікувалося раніше, і падіння буде незначним.

«Ми вступили в традиційний сезон гарячих продажів у другому півріччі, і наші операції поступово покращуватимуться з кожним кварталом», - сказав він на брифінгу, присвяченому фінансовим результатам.

Apple, яка у вересні запустила нову серію iPhone, цього місяця дала прогноз продажів на святковий квартал, який не виправдав очікувань Уолл-стріт, постраждалої від слабкого попиту на iPad та носимі пристрої.

Foxconn заявила, що планує здійснити капітальні витрати в розмірі понад 90 мільярдів тайванських доларів у 2024 році - як і в цьому році, більша частина яких буде витрачена на розширення бізнесу в Китаї.

За словами Лю, бізнес з виробництва електромобілів також може виграти від несприятливих факторів, таких як посилення конкуренції та зростання вартості робочої сили в галузі, оскільки ці фактори можуть підштовхнути автовиробників до аутсорсингу виробництва.

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