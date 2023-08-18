Квартальний виторг Cisco зріс на 16% у річному обчисленні до 15,2 млрд дол.

18 августа 2023 г., 11:35

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Cisco Systems повідомила про прибуток за четвертий квартал 2023 фінансового року (не за GAAP) у розмірі $1,14 на акцію, що на 7,55% перевищило консенсус-оцінку аналітиків. Прибуток підскочив на 37,3% в річному обчисленні.



Виторг зріс на 16% у річному обчисленні до 15,2 млрд дол. і перевищив консенсус-прогноз на 1,04%. Продажі продуктів (76,6% від загального виторгу) зросли на 20,3% в річному обчисленні до 11,09 млрд дол.



Доходи від напрямку Secure, Agile Networks зросли на 33% в річному обчисленні до 8,125 млрд дол., що на 5,85% перевищило консенсус-прогноз. End-to-End Security приніс 987 млн дол.



Продажі підрозділу Internet for the Future збільшилися на 3% до 1,298 млрд дол., не дотягнувши до консенсус-оцінки на 9,29%. Доходи від Optimized Application Experiences зросли на 15% до 214 млн дол.



Доходи підрозділу Collaboration знизилися на 12% в річному обчисленні до 1,023 млрд дол. Доходи від «інших продуктів» знизилися на 33% до 2 млн дол.



Продажі послуг (23,4% від загального виторгу) зросли на 4,1% в річному обчисленні до 3,55 млрд дол.



У регіональному розрізі доходи в Америці зросли на 12% у річному обчисленні до 9,075 млрд дол. і перевищили консенсус-прогноз на 4,34%. Виторг в регіоні EMEA зріс на 10% порівняно з минулорічним кварталом до 3,93 млрд дол., але відстала від прогнозу на 2,9%. Продажі в APJC зросли на 7% у річному обчисленні до 2,203 млрд дол., але не досягла консенсус-прогнозу на 2,59%.



Річний періодичний дохід склав 24,3 млрд дол., що на 5% більше, ніж у попередньому році. Рентабельність доходу від реалізації продукції зросла на 10% у річному обчисленні.



Операційні витрати не за GAAP склали 4,65 млрд дол., що на 14,7% більше, ніж рік тому.



Станом на 29 липня 2023 року баланс грошових коштів, їх еквівалентів та інвестицій Cisco склав $26,15 млрд у порівнянні з 23,29 млрд дол., що були зафіксовані 29 квітня.



Очікується, що в першому кварталі 2024 фінансового року доходи складуть від 14,5 млрд до 14,7 млрд дол.

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