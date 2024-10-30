Квартальний виторг Alphabet зріс на 15% до 88,3 млрд дол.

30 октября 2024 г., 9:35

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Alphabet, материнська компанія Google, у вівторок презентувала свої фінансові результати за підсумками третього кварталу.

Загальний дохід за звітний період збільшився на 15% до 88,3 мільярда доларів, в той час як аналітики в середньому очікували на рівні 86,3 мільярда доларів.

Продажі цифрової реклами - найбільшої частини загального доходу Alphabet - зросли до 65,85 мільярда доларів з 59,65 мільярда доларів рік тому. Сюди входять продажі реклами на YouTube, які зросли на 12% до 8,92 мільярда доларів.

Дохід від хмарної платформи Google у третьому кварталі зріс на 35% до 11,35 мільярда доларів, що перевищило прогноз аналітиків у 10,86 мільярда доларів.

Це був найшвидший темп зростання за останні вісім кварталів завдяки тому, що підприємства подвоїли витрати на хмарні технології, які необхідні для роботи технологій штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії Сундар Пічаї заявив, що інвестиції в ШІ «окупаються» завдяки використанню та продажам у пошуковому та хмарному бізнесах.

У третьому кварталі капітальні витрати Alphabet зросли на 62% до 13 мільярдів доларів.

Акції Alphabet, які у вівторок закрилися з ростом на 1,8%, зросли на 4,4% в позаурочний час. Цього року зростання склало майже 22%.

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