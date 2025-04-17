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Квартальний прибуток TSMC у річному вимірі зріс на 60,4% до 11,11 млрд дол.

17 апреля 2025 г., 17:53
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TSMC оголосила про рекордний чистий прибуток у першому кварталі.
 
У своїй заяві найбільший у світі контрактний виробник мікросхем повідомив, що чистий прибуток за перший квартал склав 361,56 мільярда тайванських доларів (11,11 млрд дол.), що на 60,4% більше, ніж роком раніше.
 
Незважаючи на історичний показник, результати TSMC за період з січня по березень - традиційно повільний сезон для напівпровідникової індустрії - були нижчими, ніж у четвертому кварталі 2024 року.
 
Чистий прибуток впав на 3,5% в порівнянні з попереднім кварталом.
 
Прибуток на акцію TSMC склав 13,94 тайванських доларів у порівнянні з 8,70 тайванських доларів роком раніше і 14,45 тайванських доларів кварталом раніше.
 
Консолідовані продажі в першому кварталі склали 25,53 млрд. дол., що на 35,3 відсотка більше в річному обчисленні і на 5,1 відсотка менше, ніж у четвертому кварталі минулого року.
 
Доходи першого кварталу вкладаються в попередню ринкову оцінку в 25,0-25,8 млрд дол.
 
TSMC заявила, що чипи, виготовлені за її передовим 3-нанометровим техпроцесом склали близько 22% від загального обсягу продажів у першому кварталі.
 
З урахуванням продажів за технологічними нормами 5 нм (36%) і 7 нм (15%), три провідні технології TSMC забезпечили 73% доходів компанії в першому кварталі.
 
Дохід, отриманий від сегменту високопродуктивних обчислювальних пристроїв TSMC, виріс на 7% в порівнянні з кварталом раніше, при цьому продажі підрозділу автомобільної електроніки зросли на 14%, а підрозділу споживчої електроніки - на 8%. Однак продажі підрозділу смартфонів і платформи Інтернету речей TSMC впали на 22% і 9%, відповідно, в порівнянні з попереднім кварталом.
 

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