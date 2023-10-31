Квартальний дохід Seagate за рік зменшився майже на третину до 1,45 млрд дол.

31 октября 2023 г., 10:35

0

Tweet

Компанія Seagate Technology оголосила фінансові результати за перший квартал фінансового 2024 року, що завершився 29 вересня.



Квартальний дохід за рік зменшився на 29% з 2,04 млрд дол. до 1,45 млрд дол.



Компанія зафіксувала за квартал збитки на рівні 184 млн дол., тоді як рік тому у той же термін був прибуток у 29 млн дол.



"Результати першого кварталу компанії Seagate відповідають нашим очікуванням. Під час більш тривалого, ніж зазвичай, циклу спаду ми надали пріоритет фінансовій дисципліні, генеруванню позитивного вільного грошового потоку та виконанню нашої дорожньої карти продуктів HAMR, що дозволить розширити наше лідерство в галузі за щільністю запису на одиницю площі та покращити загальну вартість володіння для наших клієнтів, - зазначив Дейв Мослі (Dave Mosley), головний виконавчий директор компанії Seagate. - Враховуючи ознаки того, що фундаментальні показники попиту на певних ринках починають покращуватися, зокрема незначне зростання хмарних технологій у США, компанія Seagate має всі можливості для підвищення прибутковості та використання привабливих довгострокових можливостей у сфері зберігання даних великої ємності".



Продажі жорстких дисків за квартал склали 84 % від загального рівня, тобто 1,3 млрд дол. JBOD-системи та SSD принесли компанії 159 млн дол., що на 40 % менше, ніж торік тому.



У першому фінансовому кварталі компанія отримала 127 млн доларів грошового потоку від операційної діяльності, 57 млн доларів вільного грошового потоку та повернула акціонерам 145 млн доларів капіталу у вигляді щоквартальних дивідендів. Крім того, компанія випустила конвертовані облігації на суму 1,5 млрд дол.з терміном погашення у 2028 році та відсотковою ставкою 3,5%, отримані кошти будуть спрямовані на погашення залишку заборгованості за рештою строкових кредитів. Станом на кінець кварталу грошові кошти та їхні еквіваленти становили 795 млн дол., а в обігу перебувало 209 млн випущених звичайних акцій.



На II кв. 2024 фінансового року компанія прогнозує виторг в діапазоні 1,4-1,6 млрд дол.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні