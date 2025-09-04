Квартальний дохід Salesforce зріс на 10% до 10,24 млрд дол., але аналітикам цього недостатньо

4 сентября 2025 г., 9:35

Незважаючи на те, що Salesforce відзвітувала про кращі, ніж очікувалося, фінансові показники за другий фіскальний квартал, її акції впали на 4% на розширених торгах через невтішний прогноз щодо майбутнього доходу, як повідомляє CNBC.

Дохід досяг 10,24 млрд дол., що також перевершило очікування аналітиків у 10,14 млрд дол., збільшившись на 10% порівняно з 9,33 млрд дол. роком раніше.

Чистий прибуток компанії зріс до 1,89 млрд дол., або 1,96 дол. на акцію, порівняно з 1,43 млрд дол., або 1,47 дол. на акцію, рік тому.

Компанія також повідомила, що річний дохід від Data Cloud та AI перевищив 1,2 млрд дол., збільшившись на 120% за рік. З моменту запуску Agentforce було укладено понад 12 500 угод, з яких понад 6 000 є платними. Більше 40% бронювань за другий квартал від Data Cloud та Agentforce надійшли від розширення співпраці з існуючими клієнтами. У другому кварталі було укладено понад 60 угод на суму понад 1 млн дол., що включали обидва продукти. Крім того, на сайті help.salesforce.com Agentforce обробив понад 1,4 млн запитів, а продукти Service та Platform були присутні у всіх 10 найбільших угодах другого кварталу.

Керівництво Salesforce надало прогноз на третій фіскальний квартал, встановивши очікуваний скоригований прибуток на акцію в діапазоні від 2,84 дол. до 2,86 дол. при доході від 10,24 млрд дол. до 10,29 млрд дол., що було трохи нижче консенсус-прогнозу аналітиків. Компанія зберегла свій прогноз щодо річного доходу на рівні 41,1 млрд дол. - 41,3 млрд дол., але підвищила очікування щодо скоригованого прибутку на акцію до 11,33 дол. - 11,37 дол..

Наглядачі зазначають, що цього року Salesforce втратила прихильність на Уолл-стріт через тривалий період незначного зростання доходу, який залишається на однозначних цифрах із середини 2024 року. Хоча компанія рекламує свої інвестиції в AI та вдосконалення свого програмного забезпечення, вона не отримала такої підтримки від буму AI, як багато її конкурентів. Акції Salesforce впали на 23% за рік, відстаючи від усіх інших великих технологічних компаній. Згідно з аналітиками Jefferies, співвідношення вартості підприємства до його вільного грошового потоку досягло 10-річного мінімуму через побоювання, пов'язані з впливом AI. Намагаючись протистояти цьому, Salesforce анонсувала намір придбати компанію з управління даними Informatica за 8 млрд дол. та пропонує програмне забезпечення Agentforce AI для автоматизації обслуговування клієнтів.

