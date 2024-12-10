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Хмарні сервіси приносять Oracle у квартал вже 10,81 млрд дол. - 77% від загального виторгу

10 декабря 2024 г., 17:45
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Oracle повідомила фінансові результати другого кварталу свого фінансового року.
 
Дохід компанії зріс на 9% до 14,06 млрд дол. Хоча аналітики прогнозували 14,1 млрд дол. 
 
Чистий прибуток збільшився на 26% до 3,15 млрд доларів, або 1,10 долара на акцію, з 2,5 млрд доларів, або 89 центів на акцію, роком раніше. 
 
Дохід від хмарних сервісів Oracle підскочив на 12% порівняно з попереднім роком до 10,81 млрд дол., що становить 77% від загального доходу.
 
Найбільшим двигуном зростання Oracle була хмарна інфраструктура, де компанія конкурує з Amazon, Microsoft та Google. Бізнес продовжує переносити робочі навантаження з власних центрів обробки даних у хмари.
 
Oracle заявила, що дохід її підрозділу хмарної інфраструктури зріс на 52% порівняно з попереднім роком до 2,4 мільярда доларів.
 
Компанія також повідомила, що щойно підписала угоду з Meta і це дозволяє останній використовувати її інфраструктуру для допомоги в різних проектах, пов'язаних з сімейством великих мовних моделей Llama.
 
«Хмарна інфраструктура Oracle тренує кілька найважливіших у світі генеративних моделей АІ, тому що ми швидші і дешевші, ніж інші хмари», - заявив засновник Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) у своїй заяві.
 
У поточному кварталі Oracle очікує зростання доходів на рівні від 7% до 9%. В середині цього діапазону виручка складе близько 14,3 мільярда доларів. Аналітики очікували, що продажі складуть 14,65 млрд дол.
 
Після оголошення квартальних результатів та прогнозів акції Oracle впали на 7% на розширених торгах. Показники не виправдали очікувань аналітиків. Однак слід додати, що  цінні папери компанії зросли більш ніж на 80% цього року, досягнувши найкращих річних показників з 1999 року.
 

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