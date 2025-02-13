Квартальний дохід Cisco зріс на 9% до 13,99 млрд дол., а прибуток - 8% до 2,43 млрд дол.

13 февраля 2025 г., 11:45

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Cisco повідомила про результати другого кварталу свого фінансового року, що завершився 25 січня.

Прибуток на акцію склав 94 центи проти 91 цента очікуваного аналітиками.

Дохід компанії збільшився на 9% до 13,99 млрд дол. (з 12,79 млрд дол. роком раніше). Зростання відбулося після чотирьох кварталів зниження доходів. Компанія повідомила, що отримала замовлення на інфраструктуру штучного інтелекту, які перевищили 350 мільйонів доларів у цьому кварталі.

Чистий прибуток за період знизився майже на 8% до 2,43 млрд дол. з 2,63 млрд дол. рік тому.

Дохід мережевого підрозділу Cisco склав 6,85 млрд дол.

Підрозділ безпеки приніс 2,11 мільярда доларів. Тут зростання на 117% - завдяки придбанню Splunk. Аналітики очікували 2,01 мільярда доларів, повідомляє StreetAccount.

Splunk, яку Cisco купила в березні 2024 року за 27 мільярдів доларів, збільшила скоригований прибуток на акцію раніше, ніж планувалося, - цитується в заяві Скотта Херрена (Scott Herren), фінансовий директор Cisco. Загальний дохід Cisco знизився б на 1% в річному обчисленні, якби не внесок Splunk, йдеться в заяві.

Компанія прогнозує скоригований прибуток від $3,68 до $3,74 на 2025 фінансовий рік при виручці від 56 до 56,5 мільярдів доларів. Аналітики очікують $3,66 і 55,99 мільярда доларів.

Акції Cisco зросли приблизно на 6% на розширених торгах у середу після анонсування результатів другого кварталу і прогнози, які перевершили очікування Уолл-стріт.

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