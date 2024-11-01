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Квартальний дохід Apple зріс до рекордних 94,93 млрд дол.

1 ноября 2024 г., 12:25
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Apple заявила, що продажі в четвертому фінансовому кварталі зросли на 6% 94,93 мільярда доларів, випередивши цільовий показник Уолл-стріт у 94,58 мільярда доларів. 
 
Зростання доходів Apple найвище за останні два роки.
 
Продажі iPhone, основного продукту компанії, зросли на 5,5% до 46,22 мільярда доларів, порівняно з оцінками аналітиків у 45,47 мільярда доларів. Четвертий квартал Apple закінчився 28 вересня, а це означає, що він відображає лише кілька днів продажів серії iPhone 16, які надійшли в продаж 20 вересня. Генеральний директор Apple Тім Кук повідомив агентству Reuters, що продажі iPhone 16 зростали швидше, ніж попередньої версії роком раніше.
 
Продажі сервісного напрямку компанії, який включає в себе iCloud та Apple Music, склали 24,97 млрд дол., в порівнянні з очікуваннями аналітиків на рівні 25,28 млрд дол. 
 
Дохід від продажів комп'ютерів Mac і iPad склали 7,74 млрд доларів і 6,95 млрд доларів, відповідно.
 
Продажі в сегменті домашніх і натільних пристроїв, що включає Apple Watch і AirPods, впали до 9,04 мільярда доларів, порівняно з прогнозами аналітиків в 9,2 мільярда доларів.
 
Зниження продажів у Китаї в четвертому кварталі також занепокоїло деяких аналітиків та інвесторів, що призвело до падіння акцій на 1,4% в неробочий час, незважаючи на напрочуд великий загальний прибуток і виручку за цей період.
 

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