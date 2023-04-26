Квартальний дохід Alphabet зріс на 17% до 69,42 млрд дол., а прибуток - на 30% до 21,38 млрд дол.

26 апреля 2023 г., 16:25

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Звіт компанії Alphabet за перший квартал 2023 року свідчить про зростання доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.





Загальний дохід компанії становив 69,42 млрд дол., що на 17% більше, ніж за перший квартал 2022 року. Прибуток компанії також зріс на 30%, становлячи 21,38 млрд дол.





Згідно зі звітом компанії, Google продовжує залишатися головним джерелом доходів, забезпечуючи 79% загального доходу Alphabet. Доходи Google склали 54,8 млрд дол., що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.





Окрім того, звіт компанії показує, що доходи Google Cloud також зросли на 32% і склали 6,2 млрд дол.





Alphabet також надала інформацію про доходи дочірніх підприємств, включаючи YouTube та Waymo.





YouTube за останній квартал заробила 8,3 млрд дол., що на 22% більше, ніж за перший квартал минулого року. Сервіс продовжує збільшувати свою аудиторію та залучати нових рекламодавців.





Щодо Waymo, підприємство, яке займається розробкою автономних автомобілів, заробило 790 млн дол., що на 12% менше, ніж за перший квартал 2022 року. Проте компанія продовжує вкладати значні ресурси в розвиток цього напрямку, оскільки вважає його перспективним.





Крім того, компанія Alphabet повідомила про плани запустити нову філію у США, яка буде займатися розробкою програмного забезпечення для ринку електромобілів. Це свідчить про те, що компанія планує зосередитися на розвитку цього напрямку та збільшити свою присутність на ринку електромобілів у майбутньому.

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