Квартальні продажі Microsoft зросли на 18% до 76,4 млрд дол., хмари принесли 46,7 млрд дол.

31 июля 2025 г., 9:35

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Microsoft оголосила фінансові результати за квартал, що завершився 30 червня 2025 року, демонструючи значне зростання, зумовлене розвитком хмарних сервісів та штучного інтелекту.





Дохід компанії за звітний квартал склав 76,4 млрд дол., збільшившись на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого фінансового року.





Операційний прибуток досяг 34,3 млрд дол., що на 23% більше. Чистий прибуток становив 27,2 млрд дол., показавши зростання на 24%.





Акції компанії зросли на понад 6% на післябіржових торгах.





"Хмарні технології та AI є рушійною силою трансформації бізнесу в кожній галузі та секторі, – заявив Сатья Наделла (Satya Nadella), голова ради директорів та головний виконавчий директор Microsoft. – Ми впроваджуємо інновації в усьому технологічному стеку, щоб допомогти клієнтам адаптуватися та зростати в цю нову еру, і цього року дохід Azure перевищив 75 млрд дол., збільшившись на 34% завдяки зростанню у всіх навантаженнях".





Емі Гуд (Amy Hood), виконавчий віцепрезидент та головний фінансовий директор Microsoft, зазначила: "Ми завершили фінансовий рік сильним кварталом, при цьому дохід Microsoft Cloud досяг 46,7 млрд дол., збільшившись на 27% у річному обчисленні".





У сегменті "Продуктивність та Бізнес-процеси" (Productivity and Business Processes) дохід склав 33,1 млрд дол., збільшившись на 16%. Це включає зростання доходу від комерційних продуктів та хмарних сервісів Microsoft 365 на 16%, дохід від споживчих продуктів та хмарних сервісів Microsoft 365 на 21%, дохід LinkedIn на 9%, а також дохід від продуктів та хмарних сервісів Dynamics на 18%, зумовлений зростанням доходу Dynamics 365 на 23%.





Дохід сегмента "Інтелектуальна Хмара" (Intelligent Cloud) досяг 29,9 млрд дол., збільшившись на 26%. Дохід від серверних продуктів та хмарних сервісів зріс на 27%, при цьому дохід Azure та інших хмарних сервісів збільшився на 39%.





У сегменті "Більш Персональні Обчислення" (More Personal Computing) дохід склав 13,5 млрд дол., що на 9% більше. Тут відзначено зростання доходу Windows OEM та Пристроїв на 3%, доходу від контенту та сервісів Xbox на 13%, а також доходу від пошукової та новинної реклами (без врахування витрат на залучення трафіку) на 21%.





Загалом, за весь фінансовий 2025 рік, що завершився 30 червня 2025 року, Microsoft зафіксувала дохід у 281,7 млрд дол., збільшившись на 15%. Операційний прибуток за рік склав 128,5 млрд дол., а чистий прибуток – 101,8 млрд дол.





Microsoft повернула акціонерам 9,4 млрд дол. у вигляді дивідендів та викупу акцій у четвертому кварталі 2025 фінансового року. Компанія очікує, що капітальні витрати на наступний фінансовий рік перевищать 100 млрд дол., що на 14% більше, ніж у попередньому році. Це п'ятий квартал поспіль, коли Microsoft перевершила очікування Волл-стріт. Компанія продовжить надавати прогнозні вказівки під час конференц-дзвінка щодо квартального звіту про прибутки.

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