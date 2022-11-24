Квартальні прибуток і виручка VMware не виправдали очікувань

24 ноября 2022 г., 14:25

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Акції VMware трохи впали в ході позаурочних торгів після того, як компанія повідомила про нижчі, ніж очікувалося, прибутки і виручку в ході, ймовірно, одного з її останніх звітів в якості публічної компанії.



Прибуток за третій квартал до вирахування певних витрат склав 1,47 долара за акцію, що виявилося нижче оцінки Волл-стріт в 1,58 дол.



Що стосується виручки, то компанія отримала 3,21 млрд дол., що всього на 1% більше, ніж рік тому, і нижче консенсус-прогнозу у 3,37 млрд дол. Це призвело до чистого прибутку за період у розмірі 231 млн дол., це нижче показника у 398 млн дол. роком раніше.



Звіт про прибутки привернув менший інтерес, ніж зазвичай, оскільки VMware знаходиться в процесі придбання компанією Broadcom в рамках угоди вартістю 61,2 мрд дол., як очікується, вона буде закрита протягом наступного року. Коли це станеться, покупець об'єднає VMware з активами власного підрозділу програмного забезпечення. Цей бізнес буде працювати під брендом VMware.



Генеральний директор VMware Рагу Рагурам (Raghu Raghuram) у своїй заяві зазначив, що компанія виправдала власні очікування щодо результатів третього кварталу. «У минулому кварталі ми продемонстрували, що наш інноваційний двигун продовжує працювати, оскільки ми представили багато нових пропозицій в нашому портфоліо, включаючи VMware vSphere 8, VMware vSAN 8 і VMware Aria», наголосив він. - Ми продовжуємо допомагати клієнтам трансформувати свій бізнес і розкривати весь потенціал мультихмарних технологій».



VMware також представила розбивку своїх доходів, заявивши, що комбінація доходів від підписки, програмного забезпечення як послуги і ліцензій склала 1,61 мільярда доларів, що на 5% більше, ніж торік. Передплата і SaaS склали 31% від загального доходу, 988 мільйонів доларів, що на 20% більше, ніж роком раніше. Компанія також повідомила, що річний дохід від підписки і SaaS склав 4,1 млрд доларів, що на 24% більше, ніж було у 2021 р.

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