Квартальна виручка Western Digital зросла маже на третину до 2,61 млрд дол. - на хмарні рішення припадає 90%

4 августа 2025 г., 15:39

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Компанія Western Digital оголосила фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 фінансовий рік, значно перевершивши власні прогнози та очікування аналітиків. Виручка в четвертому кварталі становила 2,61 млрд дол., що на 30% більше, ніж роком раніше, тоді як загальна виручка за фінансовий рік досягла 9,52 млрд дол. — зростання на 51% у річному обчисленні. Чистий прибуток за четвертий квартал становив 282 млн дол., порівняно з 39 млн дол. за аналогічний період 2024 року. За весь 2025 фінансовий рік показник досяг 1,9 млрд дол., тоді як торік було зафіксовано збиток у розмірі 33 млн дол.





Сильні результати були зумовлені високим попитом у хмарному сегменті, який, за словами компанії, є її найбільшим ринком. У четвертому кварталі дохід від хмарних рішень склав 90% від загального обсягу виручки, що на 36% більше, ніж у попередньому році. Це відображає успішну стратегію Western Digital щодо фокусування на високопродуктивних накопичувачах для центрів обробки даних, які є критично важливими для інфраструктури AI.





Генеральний директор компанії Ірвінг Тан (Irving Tan) висловив упевненість у довгострокових перспективах бізнесу: "Ми впевнені, що жорсткі диски і надалі залишатимуться основою світової інфраструктури даних, забезпечуючи неперевершену цінність для масового зберігання даних у майбутньому, що керується штучним інтелектом".





Окрім вражаючих фінансових показників, компанія повідомила про зменшення боргу на 2,6 млрд дол. у четвертому кварталі. Також було оголошено про ініціацію виплати дивідендів у розмірі 0,10 дол. за акцію та запуск програми зворотного викупу акцій на 2 млрд дол. Ці кроки підкреслюють впевненість керівництва в здатності генерувати стабільний грошовий потік.





Незважаючи на сильні результати та позитивні прогнози на наступний квартал, акції компанії незначно знизилися в післябіржових торгах, що, на думку аналітиків, може бути пов’язано з фіксацією прибутку після значного зростання протягом останнього року. Проте, аналітики InvestingPro відзначають, що компанія демонструє відмінне фінансове здоров'я, а її стратегічний фокус на високоємних HDD та ринку хмарних сховищ є запорукою довгострокового зростання.





На перший квартал 2026 фінансового року Western Digital очікує виручку близько 2,7 млрд дол., що на 22% перевищить показники попереднього року.

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