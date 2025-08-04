Квартальна виручка світового ринку смартфонів вперше перевищила 100 млрд дол. - з них 43% у Apple

4 августа 2025 г., 11:45

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За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, у другому кварталі 2025 року загальна виручка світового ринку смартфонів зросла на 10% у річному обчисленні, вперше в історії перевищивши позначку в 100 млрд дол. за цей період.

Водночас обсяги поставок у штуках зросли лише на 3%, що свідчить про стійку тенденцію до преміумізації ринку. Середня відпускна ціна (ASP) смартфонів також досягла рекордного рівня для другого кварталу, збільшившись на 7% до майже 350 дол. Цікаво, що Apple змогла досягти ASP у 879 дол., а у найближчого конкурента 274 дол.

Як зазначила старший аналітик Шилпі Джайн (Shilpi Jain), ринок демонструє зростання як в обсягах, так і у вартості, попри економічні виклики в деяких регіонах. "Зростання прискорилося завдяки високому попиту на преміальні пристрої, особливо на розвинених ринках. Цьому сприяють розширення програм кредитування, покращені ініціативи обміну старих пристроїв та посилені акційні пропозиції, які знижують бар’єри для покупки дорожчих моделей," — пояснила вона.

Серед провідних брендів ринку найбільше зростання виручки зафіксувала Apple — на 13% у річному обчисленні, що дозволило компанії отримати 43% загальної виручки ринку. Директор з досліджень Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack) відзначив, що "Apple зміцнила своє лідерство завдяки потужним продажам серії iPhone 16 у всьому світі, виграючи від загальної тенденції до преміумізації".

Samsung зберегла своє лідерство за обсягами поставок, а її виручка зросла на 4%. Зростання було зумовлене стабільним попитом на оновлені пристрої серії A середнього класу, а також флагманськими моделями Galaxy S25 та S25 Edge.

Компанія OPPO продемонструвала найшвидше зростання середньої відпускної ціни серед усіх провідних брендів — на 14% у річному обчисленні, а її виручка збільшилася на 10% завдяки виходу на преміум-сегмент з серіями Reno 13 та Find X8.

Аналітики очікують, що тенденція преміумізації збережеться, і зростання виручки продовжить випереджати зростання обсягів поставок протягом 2025 року. Також значним рушієм зростання стануть смартфони з функціями генеративного AI та пристрої зі складними формфакторами.

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