Квартална виручка хмарного сегмента Alibaba зросла на 26%, до 4,67 млрд дол.

Як повідомляє Reuters, китайський технологічний гігант Alibaba заявив, що штучний інтелект є ключовим фактором розширення його хмарного бізнесу, оскільки, попри те, що загальна операційна виручка за квартал не виправдала прогнози, цей сектор продемонстрував стійке квартальний приріст.

Після цих заяв, акції компанії, що котируються в США, зросли на 8% на відкритті ринку.

Виручка хмарного сегмента Alibaba зросла на 26%, до 33,40 млрд юанів (4,67 млрд дол.), що значно перевищило очікуване зростання в 18,4%. Однак це було затьмарено слабшими, ніж очікувалося, показниками зростання в сегменті електронної комерції, внаслідок чого загальна виручка відстала від прогнозів на 2%.

Як заявив генеральний директор Alibaba Едді Ву (Eddie Wu), за останні чотири квартали компанія інвестувала понад 100 млрд юанів в AI-інфраструктуру та дослідження і розробки AI-продуктів. «Наші інвестиції в AI почали приносити відчутні результати. Ми бачимо все більш чіткий шлях для AI до стимулювання стійкого зростання Alibaba», — сказав він.

Загальний дохід Alibaba за квартал, що закінчився 30 червня, склав 34,57 млрд дол. (247,65 млрд юанів), що на 2% більше, ніж роком раніше. Однак це було нижче середнього прогнозу в 252,92 млрд юанів, складеного LSEG. Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITA) впав на 14% — до 38,84 млрд юанів (5,42 млрд дол.).

За словами керівника групи електронної комерції Alibaba Цзяна Фана (Jiang Fan), цей сегмент може принести додаткові 1 трлн юанів у річному обсязі валових продажів протягом наступних трьох років.

Виручка від міжнародної комерції зросла на 19% завдяки розширенню на ключових ринках, зокрема в Європі та на Близькому Сході. Компанія також повідомила про викуп акцій свого логістичного підрозділу Cainiao у Fosun International за 349,8 млн дол..

