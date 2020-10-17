Кубиты будут хранить данные в 10 000 раз дольше, чем ранее

17 октября 2020 г., 15:05

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Квантовые биты, или кубиты, теперь могут хранить квантовую информацию намного дольше благодаря усилиям международной исследовательской группы. Исследователи увеличили время удерживания, или время когерентности, до 10 миллисекунд - в 10000 раз больше, чем предыдущий рекорд, - объединив орбитальное движение и вращение внутри атома. Такое усиление удержания информации имеет серьезные последствия для развития информационных технологий, поскольку более длительное время когерентности делает спин-орбитальные кубиты идеальным кандидатом для создания больших квантовых компьютеров.

«Мы определили спин-орбитальный кубит, используя заряженную частицу, которая выглядит как дырка, захваченная атомом примеси в кристалле кремния, - сказал ведущий автор д-р Такаши Кобаяши (Takashi Kobayashi), научный сотрудник Сиднейского университета Нового Южного Уэльса и доцент в Университете Тохоку. - Орбитальное движение и вращение дырки тесно связаны и заблокированы вместе. Это напоминает пару зацепляющихся шестерен, в которых круговое движение и вращение сцеплены вместе».

Кубиты были закодированы с помощью орбитального движения заряженной частицы, что дает различные преимущества, которые очень востребованы при создании квантовых компьютеров. Чтобы использовать преимущества кубитов, д-р Кобаяши и его команда специально использовали экзотическую «дырку» для заряженных частиц в кремнии, чтобы определить кубит, поскольку орбитальное движение и вращение дырок в кремнии связаны вместе.

По словам д-ра Кобаяши, спин-орбитальные кубиты, закодированные дырками, особенно чувствительны к электрическим полям, что обеспечивает более быстрое управление и способствует увеличению масштабов квантовых компьютеров. Однако на кубиты влияет электрический шум, что ограничивает время их когерентности.

«Мы разработали чувствительность к электрическому полю нашего спин-орбитального кубита, растягивая кристалл кремния, как резиновую ленту, - сказал д-р Кобаяши. - Эта механическая инженерия спин-орбитального кубита позволяет нам значительно увеличить время его когерентности, сохраняя при этом умеренную электрическую чувствительность для управления спин-орбитальным кубитом».

«Эти результаты открывают путь для разработки новых искусственных квантовых систем и улучшения функциональности и масштабируемости спиновых квантовых технологий», - сказал д-р Кобаяши.

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